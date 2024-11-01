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Posted 1 ноября, 04:10

Published 1 ноября, 04:10

Modified 1 ноября, 06:50

Updated 1 ноября, 06:50

В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила

В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила

1 ноября 2024, 04:10
Фото: 112 Красноярск.
В Красноярске из окна многоэтажного дома на улице Лесников выпала 22-летняя девушка. Она выжила.

Все произошло накануне, 31 октября, в Тихих зорях. Как утверждают очевидцы, один из жителей многоэтажки хотел якобы вызвать наркологическую бригаду для девушки.

Однако в какой-то момент она упала с высоты шестого этажа. По словам очевидцев, после случившегося девушка не могла вспомнить, как выпала из окна. Сообщается, что пострадавшая была в сознании, когда приехала скорая помощь.

Видео: 112 Красноярск. Пострадавшая девушка, упавшая с высоты 6 этажа

В МВД рассказали, что пострадавшей оказалась 22-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия. Корреспонденту «ПМ» в МВД сообщили, что не знают, в каком состоянии находится девушка.

«Проспект Мира» обратился в краевой минздрав, однако оперативно получить информацию не удалось.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Тихие зори#Лесников
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