В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила

Posted 1 ноября, 04:10
Published 1 ноября, 04:10
Modified 1 ноября, 06:50
Updated 1 ноября, 06:50
Все произошло накануне, 31 октября, в Тихих зорях. Как утверждают очевидцы, один из жителей многоэтажки хотел якобы вызвать наркологическую бригаду для девушки.
Однако в какой-то момент она упала с высоты шестого этажа. По словам очевидцев, после случившегося девушка не могла вспомнить, как выпала из окна. Сообщается, что пострадавшая была в сознании, когда приехала скорая помощь.
В МВД рассказали, что пострадавшей оказалась 22-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия. Корреспонденту «ПМ» в МВД сообщили, что не знают, в каком состоянии находится девушка.
«Проспект Мира» обратился в краевой минздрав, однако оперативно получить информацию не удалось.