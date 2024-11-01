В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 году

Posted 1 ноября, 10:29
Published 1 ноября, 10:29
Modified 1 ноября, 10:46
Updated 1 ноября, 10:46
Об этом директор парка флоры и фауны Ринат Исхаков изданию «Город Прима». По его словам, сейчас у руководства парка есть предложения о покупке этих диких кошек — для них уже готовят вольер. Планируется, что манулов привезут в 2025 году.
Ранее красноярцы просили привезти в парк манулов и капибару. Однако, как отметил Исхаков, привезти капибар «чуть сложнее»
«Это теплолюбивые животные, зимой их необходимо содержать в теплом вольере с определенной температурой. Вдобавок это редкий вид — в наших зоопарках они практически не размножаются.
Впервые новость о том, что в красноярский зоопарк могут привезти манулов появилась в феврале 2024 года. Тогда зоопарк обсуждал перевозку манулов с Монголией, но решения принято не было.