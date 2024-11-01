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Posted 1 ноября, 10:29

Published 1 ноября, 10:29

Modified 1 ноября, 10:46

Updated 1 ноября, 10:46

В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 году

В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 году

1 ноября 2024, 10:29
Фото: t.me/nsk_zoo.
В 2025 году в парк флоры и фауны «Роев Ручей» привезут манулов.

Об этом директор парка флоры и фауны Ринат Исхаков изданию «Город Прима». По его словам, сейчас у руководства парка есть предложения о покупке этих диких кошек — для них уже готовят вольер. Планируется, что манулов привезут в 2025 году.

Ранее красноярцы просили привезти в парк манулов и капибару. Однако, как отметил Исхаков, привезти капибар «чуть сложнее»

«Это теплолюбивые животные, зимой их необходимо содержать в теплом вольере с определенной температурой. Вдобавок это редкий вид — в наших зоопарках они практически не размножаются.

Впервые новость о том, что в красноярский зоопарк могут привезти манулов появилась в феврале 2024 года. Тогда зоопарк обсуждал перевозку манулов с Монголией, но решения принято не было.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей
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