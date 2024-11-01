В Красноярском крае построят новую железную дорогу на Дальний Восток

Posted 1 ноября, 03:22
Published 1 ноября, 03:22
Modified 1 ноября, 03:28
Updated 1 ноября, 03:28
Как указано в документе, новая железная дорога нужна для транспортировки угля из месторождений в Красноярском крае и Якутии в Хабаровский край.
Железную магистраль включили в список объектов, строительство которых будет вестись в ускоренном режиме. Это сократит работы от 9 до 21 месяца.
Сообщается, что дорогу построит частный инвестор. Новая линия соединит Тунгусский угольный бассейн [преимущественно расположен в Красноярском крае] и Эльгинский угольный комплекс с морскими терминалами в Хабаровском крае.
В документе говорится, что возведение новой железной дороги снизит нагрузку на БАМ и Транссиб.