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Posted 1 ноября, 03:22

Published 1 ноября, 03:22

Modified 1 ноября, 03:28

Updated 1 ноября, 03:28

Железная дорога

В Красноярском крае построят новую железную дорогу на Дальний Восток

1 ноября 2024, 03:22
Фото: prmira.ru. Железная дорога
Сюжет
Хабаровский край
В Красноярском крае планируют построить новую железную дорогу, которая соединит Якутию и Хабаровский край. Распоряжение появилось на сайте Правительства РФ.

Как указано в документе, новая железная дорога нужна для транспортировки угля из месторождений в Красноярском крае и Якутии в Хабаровский край.

Железную магистраль включили в список объектов, строительство которых будет вестись в ускоренном режиме. Это сократит работы от 9 до 21 месяца.

Сообщается, что дорогу построит частный инвестор. Новая линия соединит Тунгусский угольный бассейн [преимущественно расположен в Красноярском крае] и Эльгинский угольный комплекс с морскими терминалами в Хабаровском крае.

В документе говорится, что возведение новой железной дороги снизит нагрузку на БАМ и Транссиб.

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#Никита Алексеев#Общество#Красноярск#Красноярский край#Якутия#Железная дорога#Хабаровский край#Дальний Восток#Уголь
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