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Posted 1 ноября, 12:15

Published 1 ноября, 12:15

Modified 1 ноября, 12:18

Updated 1 ноября, 12:18

В красноярском зоопарке заболел жираф. Вольер с ними закрыли для посетителей

В красноярском зоопарке заболел жираф. Вольер с ними закрыли для посетителей

1 ноября 2024, 12:15
Фото: «Роев Ручей».
В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» закрыли вольер с жирафами из-за болезни одного из них.

Как сообщили в зоопарке, вольер закрыт с 1 ноября. Дело в том, что самка жирафа по кличке Фёкла заболела — в вольере сейчас проводятся лечебные процедуры.

«Чтобы жираф лишний раз не беспокоился, доступ посетителей ограничен. Надеемся на ваше понимание», — говорят в зоопарке.

Ветеринарные врачи парка сейчас «делают всё возможное», чтобы Фёкла поправилась.

Как уточнили в зоопарке, Фёкла — «возрастной» жираф, ей 19 лет. 29 октября 2007 года она приехала из Африки в Красноярск вместе с другими экзотическими животными.

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