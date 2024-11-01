В красноярском зоопарке заболел жираф. Вольер с ними закрыли для посетителей

Posted 1 ноября, 12:15
Published 1 ноября, 12:15
Modified 1 ноября, 12:18
Updated 1 ноября, 12:18
Как сообщили в зоопарке, вольер закрыт с 1 ноября. Дело в том, что самка жирафа по кличке Фёкла заболела — в вольере сейчас проводятся лечебные процедуры.
«Чтобы жираф лишний раз не беспокоился, доступ посетителей ограничен. Надеемся на ваше понимание», — говорят в зоопарке.
Ветеринарные врачи парка сейчас «делают всё возможное», чтобы Фёкла поправилась.
Как уточнили в зоопарке, Фёкла — «возрастной» жираф, ей 19 лет. 29 октября 2007 года она приехала из Африки в Красноярск вместе с другими экзотическими животными.