В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске

Posted 1 ноября, 02:38
Published 1 ноября, 02:38
Modified 1 ноября, 02:38
Updated 1 ноября, 02:38
Сегодня, 1 ноября, сотрудник «Проспекта Мира» заметил, что в «Перцах» после пожара на Карамзина временно не работает круглосуточная доставка.
По его словам, это единственный филиал этой сети заведений в Красноярске, где заказать еду можно было в любое время суток.
На официальном сайте сети заведений указано, что филиал «Перцев» на Карамзина временно не работает. Когда именно заработает круглосуточная доставка, неизвестно.
«ПМ» обратился к представителям сети заведений, однако оперативно получить комментарий не удалось.