prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 02:38

Published 1 ноября, 02:38

Modified 1 ноября, 02:38

Updated 1 ноября, 02:38

В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске

В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске

1 ноября 2024, 02:38
Фото: prmira.ru.
В Красноярске после пожара в «Перцах» на Карамзина временно закрыли круглосуточную доставку.

Пожар в пиццерии «Перцы» на Карамзина произошел 31 октября. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

В МЧС заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание во фритюрнице.

Сегодня, 1 ноября, сотрудник «Проспекта Мира» заметил, что в «Перцах» после пожара на Карамзина временно не работает круглосуточная доставка.

По его словам, это единственный филиал этой сети заведений в Красноярске, где заказать еду можно было в любое время суток.

На официальном сайте сети заведений указано, что филиал «Перцев» на Карамзина временно не работает. Когда именно заработает круглосуточная доставка, неизвестно.

«ПМ» обратился к представителям сети заведений, однако оперативно получить комментарий не удалось.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Пожар#Перцы#Доставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика