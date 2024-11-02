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Posted 2 ноября, 08:20

Published 2 ноября, 08:20

Modified 2 ноября, 08:20

Updated 2 ноября, 08:20

«Единая Россия» предложила нарастить субсидии на развитие АПК

«Единая Россия» предложила нарастить субсидии на развитие АПК

2 ноября 2024, 08:20
Фото: er.ru.
В ходе заседания программной комиссии с участием членов правительства были рассмотрены поправки ко второму чтению проекта бюджета РФ на период 2025–2027 годов, предложенные ЕР. Заседание провел Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия».

По словам Медведева, кабинет министров достиг важной цели в рамках работы над документом, которая заключается в обеспечении финансирования народной программы партии и посланий президента России. В бюджете учтены средства, необходимые для ремонта и строительства детсадов и школ, модернизации инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения общественных пространств. Финансирование также предусмотрено для социальной сферы, включая меры по поддержке семей с детьми, пожилых граждан, выплату материнского капитала и ежемесячных пособий, положенных при рождении и воспитании детей, сообщает mkset.ru.

Медведев рассказал и об увеличении финансирования АПК. Это направление включает в себя развитие сельскохозяйственных территорий, проведение мелиорации, покупку оборудования для сельскохозяйственных нужд в рамках льготного лизинга, а также сохранение водных биоресурсов. Кроме того, планируется продолжить выполнение индивидуальных программ по развитию регионов, включая увеличение финансирования для научной сферы и научных проектов, реализуемых с участием ведущих ученых.

Председатель партии подчеркнул важность увеличения финансирования статей бюджета, касающихся развития спорта и физической культуры, а также своевременной вакцинации населения. Он отметил, что средства будут направлены на оборудование современных спортивных объектов в регионах. План на 2025 году предусматривает модернизацию 29 объектов, а на 2026 и 2027 годы — по 57 объектов. В рамках этого направления также предусматриваются поддержка массового спорта и создание условий для здорового образа жизни.

«Единая Россия» выступила с предложением увеличить бюджетные расходы на мероприятия, связанные с поддержкой русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах, где преподавание русского языка ведется на уровне школ.

Бюджетные средства будут выделены на подготовку учителей, которые будут обучать школьников на русском языке за границей, а также на разработку и выпуск соответствующих учебных пособий. Всего планируется издать не менее 200 000 учебников по русскому языку. Информация об этом содержится на официальном сайте партии ER.RU.

В рамках разработки проекта бюджета «Единая Россия» предложила выделить средства на финансирование программ реабилитации граждан с ограниченными возможностями. Это будет способствовать улучшению качества услуг для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.

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