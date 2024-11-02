«Единая Россия» предложила нарастить субсидии на развитие АПК

По словам Медведева, кабинет министров достиг важной цели в рамках работы над документом, которая заключается в обеспечении финансирования народной программы партии и посланий президента России. В бюджете учтены средства, необходимые для ремонта и строительства детсадов и школ, модернизации инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения общественных пространств. Финансирование также предусмотрено для социальной сферы, включая меры по поддержке семей с детьми, пожилых граждан, выплату материнского капитала и ежемесячных пособий, положенных при рождении и воспитании детей, сообщает mkset.ru.