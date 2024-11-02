«Единая Россия» предложила нарастить субсидии на развитие АПК

Posted 2 ноября, 08:20
Published 2 ноября, 08:20
Modified 2 ноября, 08:20
Updated 2 ноября, 08:20
По словам Медведева, кабинет министров достиг важной цели в рамках работы над документом, которая заключается в обеспечении финансирования народной программы партии и посланий президента России. В бюджете учтены средства, необходимые для ремонта и строительства детсадов и школ, модернизации инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также улучшения общественных пространств. Финансирование также предусмотрено для социальной сферы, включая меры по поддержке семей с детьми, пожилых граждан, выплату материнского капитала и ежемесячных пособий, положенных при рождении и воспитании детей, сообщает mkset.ru.
Медведев рассказал и об увеличении финансирования АПК. Это направление включает в себя развитие сельскохозяйственных территорий, проведение мелиорации, покупку оборудования для сельскохозяйственных нужд в рамках льготного лизинга, а также сохранение водных биоресурсов. Кроме того, планируется продолжить выполнение индивидуальных программ по развитию регионов, включая увеличение финансирования для научной сферы и научных проектов, реализуемых с участием ведущих ученых.
Председатель партии подчеркнул важность увеличения финансирования статей бюджета, касающихся развития спорта и физической культуры, а также своевременной вакцинации населения. Он отметил, что средства будут направлены на оборудование современных спортивных объектов в регионах. План на 2025 году предусматривает модернизацию 29 объектов, а на 2026 и 2027 годы — по 57 объектов. В рамках этого направления также предусматриваются поддержка массового спорта и создание условий для здорового образа жизни.
«Единая Россия» выступила с предложением увеличить бюджетные расходы на мероприятия, связанные с поддержкой русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах, где преподавание русского языка ведется на уровне школ.
Бюджетные средства будут выделены на подготовку учителей, которые будут обучать школьников на русском языке за границей, а также на разработку и выпуск соответствующих учебных пособий. Всего планируется издать не менее 200 000 учебников по русскому языку. Информация об этом содержится на официальном сайте партии ER.RU.
В рамках разработки проекта бюджета «Единая Россия» предложила выделить средства на финансирование программ реабилитации граждан с ограниченными возможностями. Это будет способствовать улучшению качества услуг для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.