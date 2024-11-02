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Posted 2 ноября, 09:52

Published 2 ноября, 09:52

Modified 2 ноября, 09:54

Updated 2 ноября, 09:54

Фотограф показал самую красивую лестницу Красноярска. И это не Торгашинская

Фотограф показал самую красивую лестницу Красноярска. И это не Торгашинская

2 ноября 2024, 09:52
Фото: t.me/tokarevs.
Фотограф Сергей Токарев показал самую красивую лестницу в Красноярске и рассказал, чем она особенна.

Токарев рассказал о лестнице в своих соцсетях. Он пишет, что побывал в месте, где крутятся изящные столетние чугунные ступеньки.

«Это водозабор на острове Пасадный на левом берегу Енисея в Красноярске. Отсюда начинался первый в нашем городе водопровод».
Фото: t.me/tokarevs

Башню и скважину построили в 1913 году. От уровня пола здания вниз уходит колодец около 10 метров, а с его дна под остров опускается труба. На момент постройки водозабор обеспечивал до 200 тысяч ведер в сутки.

«Двадцать лет спустя рядом построили еще одну скважину и башню, чтобы увеличить объем воды. Сделали ее похожей на первую. Однако визуально сразу бросается в глаза разная форма окон. А вот винтовую лестницу собрали почти один в один», — рассказал фотограф.

Токарев предупредил, что это закрытая территория действующего водоканала — попасть можно только с экскурсией.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Фотографии#Красноярск#Фотограф#Лестница
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