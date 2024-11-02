Фотограф показал самую красивую лестницу Красноярска. И это не Торгашинская

Posted 2 ноября, 09:52
Published 2 ноября, 09:52
Modified 2 ноября, 09:54
Updated 2 ноября, 09:54
Токарев рассказал о лестнице в своих соцсетях. Он пишет, что побывал в месте, где крутятся изящные столетние чугунные ступеньки.
«Это водозабор на острове Пасадный на левом берегу Енисея в Красноярске. Отсюда начинался первый в нашем городе водопровод».
Башню и скважину построили в 1913 году. От уровня пола здания вниз уходит колодец около 10 метров, а с его дна под остров опускается труба. На момент постройки водозабор обеспечивал до 200 тысяч ведер в сутки.
«Двадцать лет спустя рядом построили еще одну скважину и башню, чтобы увеличить объем воды. Сделали ее похожей на первую. Однако визуально сразу бросается в глаза разная форма окон. А вот винтовую лестницу собрали почти один в один», — рассказал фотограф.
Токарев предупредил, что это закрытая территория действующего водоканала — попасть можно только с экскурсией.