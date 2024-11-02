prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 07:32

Published 2 ноября, 07:32

Modified 2 ноября, 07:34

Updated 2 ноября, 07:34

«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города

«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города

2 ноября 2024, 07:32
Фото: t.me/krasavia_ru.
Авиакомпания «КрасАвиа» открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в три города.

С ноября по март из Красноярска в Абакан можно улететь от 3 999 рублей. По скидке есть билеты до Барнаула — от 4 999 рублей и в Кемерово — от 4 499 рублей.

Фото: krasavia.ru

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Барнаул можно приобрести от S7 — за 8 375 рублей, от «Аэрофлота» за 9 624 рубля.

Билет на рейс Красноярск–Кемерово от S7 стоит 8 254 рублей, билет в Абакан — 13 146 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что полеты из Красноярска в три города России станут дешевле — направления добавили в программу субсидирования рейсов.
  • Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
Читайте также:
В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в ОмскИз Красноярска запустят прямые авиарейсы в Нижневартовск. Что по ценам?Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Распродажа билетов#Авиабилеты#Авиарейсы#Авиакомпания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика