«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города

Posted 2 ноября, 07:32
Published 2 ноября, 07:32
Modified 2 ноября, 07:34
Updated 2 ноября, 07:34
С ноября по март из Красноярска в Абакан можно улететь от 3 999 рублей. По скидке есть билеты до Барнаула — от 4 999 рублей и в Кемерово — от 4 499 рублей.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Барнаул можно приобрести от S7 — за 8 375 рублей, от «Аэрофлота» за 9 624 рубля.
Билет на рейс Красноярск–Кемерово от S7 стоит 8 254 рублей, билет в Абакан — 13 146 рублей.