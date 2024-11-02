Красноярская сеть «Техномакс» попала под санкции США. В списке еще несколько компаний

Posted 2 ноября, 02:02
Published 2 ноября, 02:02
Modified 2 ноября, 02:04
Updated 2 ноября, 02:04
30 октября Минфин США опубликовал новый санкционный список. Одной из компаний, попавших в список, стала красноярская сеть цифровой техники «Техномакс».
Основатель сети Максим Багаев рассказал Ngs24.ru, что компания попала под санкции из-за участия в импортозамещении. Он отметил, что сеть магазинов поставляет оборудование и программное обеспечение компаниям и государственным заказчикам.
По словам Багаева, после включения в санкционный список зарубежные поставщики не смогут принимать деньги от его компании и отправлять грузы. При этом основатель сети «Техномакс» утверждает, что эти проблемы можно решить и они не скажутся на работе.
По данным сервиса «Чекко», в 2023 году выручка компании «Техномакс-Красноярск» составила 915,7 миллиона рублей, чистая прибыль составила 11,4 миллиона рублей.
Кроме «Техномакса» в санкционный список Минфина США попало еще несколько компаний из Красноярска: «Краслесинвест», «Арсенал», «Радиосвязь», «ИТС-Сибирь», «КрасМК», «Грандавто».