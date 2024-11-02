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Posted 2 ноября, 02:02

Published 2 ноября, 02:02

Modified 2 ноября, 02:04

Updated 2 ноября, 02:04

Красноярская сеть «Техномакс» попала под американские санкции

Красноярская сеть «Техномакс» попала под санкции США. В списке еще несколько компаний

2 ноября 2024, 02:02
Фото: 1MI.

Красноярская сеть «Техномакс» попала под американские санкции

Министерство финансов США опубликовало новый список российских компаний, попавших под санкции. В список включили несколько компаний из Красноярска.

30 октября Минфин США опубликовал новый санкционный список. Одной из компаний, попавших в список, стала красноярская сеть цифровой техники «Техномакс».

Основатель сети Максим Багаев рассказал Ngs24.ru, что компания попала под санкции из-за участия в импортозамещении. Он отметил, что сеть магазинов поставляет оборудование и программное обеспечение компаниям и государственным заказчикам.

По словам Багаева, после включения в санкционный список зарубежные поставщики не смогут принимать деньги от его компании и отправлять грузы. При этом основатель сети «Техномакс» утверждает, что эти проблемы можно решить и они не скажутся на работе.

По данным сервиса «Чекко», в 2023 году выручка компании «Техномакс-Красноярск» составила 915,7 миллиона рублей, чистая прибыль составила 11,4 миллиона рублей.

Кроме «Техномакса» в санкционный список Минфина США попало еще несколько компаний из Красноярска: «Краслесинвест», «Арсенал», «Радиосвязь», «ИТС-Сибирь», «КрасМК», «Грандавто».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#США#Санкции#Компания
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