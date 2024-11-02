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Posted 2 ноября, 08:34

Published 2 ноября, 08:34

Modified 2 ноября, 08:39

Updated 2 ноября, 08:39

Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»

Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»

2 ноября 2024, 08:34
Фото: prmira.ru.
В Красноярске эвакуировали автовокзал. Об этом «ПМ» сообщили читатели. Рейсы на ближайшие несколько часов отменены.

По словам людей, по громкоговорителю пассажиров попросили покинуть здание. Всех выгнали за территорию, обратно никого не пускают. Рейсы на ближайшие три часы отменены, говорят пассажиры.

Фото: prmira.ru

Корреспондент «ПМ» позвонил на автовокзал под видом пассажира. Там нам заявили следующее:

«Как только оперативные мероприятия закончатся, эвакуация закончится — все автобусы отправятся».

Уточнять, что за оперативные мероприятия проводятся, оператор не стала.

Мы запросили информацию в МВД.

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