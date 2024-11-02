Красноярский автовокзал эвакуировали из-за «оперативных мероприятий»

Posted 2 ноября, 08:34
Published 2 ноября, 08:34
Modified 2 ноября, 08:39
Updated 2 ноября, 08:39
По словам людей, по громкоговорителю пассажиров попросили покинуть здание. Всех выгнали за территорию, обратно никого не пускают. Рейсы на ближайшие три часы отменены, говорят пассажиры.
Корреспондент «ПМ» позвонил на автовокзал под видом пассажира. Там нам заявили следующее:
«Как только оперативные мероприятия закончатся, эвакуация закончится — все автобусы отправятся».
Уточнять, что за оперативные мероприятия проводятся, оператор не стала.
Мы запросили информацию в МВД.