Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»

Posted 2 ноября, 07:59
Published 2 ноября, 07:59
Modified 2 ноября, 13:43
Updated 2 ноября, 13:43
Для удобства записи к медикам аферисты просят перейти по специальной ссылке и скачать приложение. При этом людей предупреждают, что после установки экран телефона погаснет на время. В полиции говорят, схему используют уже неделю и она быстро набирает обороты.
После скачивания мошенники получают доступ к смартфону и всем приложениям. Они заходят в мобильный банк и крадут деньги.
Красноярцев просят ничего не скачивать, тем более по просьбе людей, которых вы слышите в первый раз. Также не верьте мошенникам, которые просят вас перевести деньги на безопасный счет и не сообщайте коды из смс — так мошенники получат доступ к «Госуслугам».