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Posted 2 ноября, 07:59

Published 2 ноября, 07:59

Modified 2 ноября, 13:43

Updated 2 ноября, 13:43

Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»

Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»

2 ноября 2024, 07:59
Фото: prmira.ru.
Красноярцев предупредили о новой схеме мошенничества. О ней рассказали полицейские. Людям звонят якобы из поликлиники и предлагают скачать приложение для прохождения дополнительных обследований.

Для удобства записи к медикам аферисты просят перейти по специальной ссылке и скачать приложение. При этом людей предупреждают, что после установки экран телефона погаснет на время. В полиции говорят, схему используют уже неделю и она быстро набирает обороты.

После скачивания мошенники получают доступ к смартфону и всем приложениям. Они заходят в мобильный банк и крадут деньги.

Красноярцев просят ничего не скачивать, тем более по просьбе людей, которых вы слышите в первый раз. Также не верьте мошенникам, которые просят вас перевести деньги на безопасный счет и не сообщайте коды из смс — так мошенники получат доступ к «Госуслугам».

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Полиция#Аферисты#Красноярский край
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