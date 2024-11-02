Красноярцы массово ведутся на новую схему мошенничества со звонком «из поликлиники»

Красноярцев просят ничего не скачивать, тем более по просьбе людей, которых вы слышите в первый раз. Также не верьте мошенникам, которые просят вас перевести деньги на безопасный счет и не сообщайте коды из смс — так мошенники получат доступ к «Госуслугам».