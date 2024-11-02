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Posted 2 ноября, 05:15

Published 2 ноября, 05:15

Modified 2 ноября, 05:56

Updated 2 ноября, 05:56

Мэрия Красноярска закрывает управление по строительству метро

Мэрия Красноярска закрывает управление по строительству метро

2 ноября 2024, 05:15
В администрации Красноярска опубликовали постановление о ликвидации управления по строительству красноярского метрополитена. Муниципальное предприятие упразднят до 31 января 2025 года.

Соответствующее постановление издали 31 октября. По данным сайта мэрии, предприятие создали еще в 2006 году «в целях осуществления функций заказчика по строительству метрополитена в г. Красноярске и расширения рынка услуг в транспортной и строительной отраслях производства».

В департаменте градостроительства пообещали дать комментарий позднее. Отметим, сейчас заказчиком метро выступает краевой центр транспортной логистики.

  • Ранее это предприятие в основном фигурировало в новостях о старых тоннелях метро, которые ежегодное консервировали.
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