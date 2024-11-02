Мэрия Красноярска закрывает управление по строительству метро

Posted 2 ноября, 05:15
Published 2 ноября, 05:15
Modified 2 ноября, 05:56
Updated 2 ноября, 05:56
Соответствующее постановление издали 31 октября. По данным сайта мэрии, предприятие создали еще в 2006 году «в целях осуществления функций заказчика по строительству метрополитена в г. Красноярске и расширения рынка услуг в транспортной и строительной отраслях производства».
В департаменте градостроительства пообещали дать комментарий позднее. Отметим, сейчас заказчиком метро выступает краевой центр транспортной логистики.