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Posted 2 ноября, 11:55

Published 2 ноября, 11:55

Modified 2 ноября, 11:55

Updated 2 ноября, 11:55

Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций

Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций

2 ноября 2024, 11:55
Фото: 2gis.ru.
Красноярская сеть «Техномакс» попала под американские санкции. Основатель сети Максим Багаев рассказал «ПМ», отразятся ли наложенные санкции на компании.

30 октября Минфин США опубликовал новый санкционный список. Одной из компаний, попавших в список, стала красноярская сеть цифровой техники «Техномакс».

Основатель сети «Техномакс» Максим Багаев в разговоре с «Проспектом Мира» отметил, что компанию внесли в санкционный список за поставки российского ПО, компьютеров и серверного оборудования государственным заказчикам.

«На работе магазина это вообще никак не скажется, да и на корпоративных поставках тоже. В Америку мы ничего не продаем и оттуда не поставляем.
Конечно, у наших поставщиков за рубежом может быть страх вторичных санкций, при отправке техники нам, но это не самая серьезная проблема.
На российские ИТ-компании санкции накладывались многократно и раньше, просто ранее доставалось или производственным компаниям, или крупнейшим дистрибьюторам, а региональной компании „прилетело“ в первый раз».

Максим Багаев добавил, что внесение компании «Техномакс» в санкционный список не повлияет на цены и ассортимент.

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