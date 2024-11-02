Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций

Posted 2 ноября, 11:55
Published 2 ноября, 11:55
Modified 2 ноября, 11:55
Updated 2 ноября, 11:55
30 октября Минфин США опубликовал новый санкционный список. Одной из компаний, попавших в список, стала красноярская сеть цифровой техники «Техномакс».
Основатель сети «Техномакс» Максим Багаев в разговоре с «Проспектом Мира» отметил, что компанию внесли в санкционный список за поставки российского ПО, компьютеров и серверного оборудования государственным заказчикам.
«На работе магазина это вообще никак не скажется, да и на корпоративных поставках тоже. В Америку мы ничего не продаем и оттуда не поставляем.
Конечно, у наших поставщиков за рубежом может быть страх вторичных санкций, при отправке техники нам, но это не самая серьезная проблема.
На российские ИТ-компании санкции накладывались многократно и раньше, просто ранее доставалось или производственным компаниям, или крупнейшим дистрибьюторам, а региональной компании „прилетело“ в первый раз».
Максим Багаев добавил, что внесение компании «Техномакс» в санкционный список не повлияет на цены и ассортимент.