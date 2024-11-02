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Posted 2 ноября, 03:59

Published 2 ноября, 03:59

Modified 2 ноября, 04:27

Updated 2 ноября, 04:27

Пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Его осудят за мошенничество

Пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Его осудят за мошенничество

2 ноября 2024, 03:59
Фото: МВД 24.
В Красноярском крае будут судить компьютерного мастера, который взял с пенсионерки 865 тысяч за ремонт. Она нашла его по брошюре из почтового ящика.

Как рассказали в полиции, все произошло в феврале в Березовке. 69-летняя женщина нашла в почтовом ящике брошюру о ремонте компьютерной техники по выгодным ценам, а для пенсионеров еще и предполагалась скидка.

Пенсионерка вызвала мастера на дом для ремонта ноутбука и системного блока. Приехал 27-летний парень. Он почистил технику от пыли и заменил термопасту, а затем запросил за услуги круглую сумму — 865 тысяч рублей.

Женщина растерялась и испугалась мужчину. Она отдала ему все свои сбережения, а после обратилась в полицию.

Полицейские наши мастера. Женщине вернули 800 тысяч. Против мужчины возбудили и расследовали уголовного дела за мошенничество. Теперь аферисту грозит лишение свободы до шести лет.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Мошенничество#Уголовное дело
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