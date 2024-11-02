Пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч. Его осудят за мошенничество

Posted 2 ноября, 03:59
Published 2 ноября, 03:59
Modified 2 ноября, 04:27
Updated 2 ноября, 04:27
Как рассказали в полиции, все произошло в феврале в Березовке. 69-летняя женщина нашла в почтовом ящике брошюру о ремонте компьютерной техники по выгодным ценам, а для пенсионеров еще и предполагалась скидка.
Пенсионерка вызвала мастера на дом для ремонта ноутбука и системного блока. Приехал 27-летний парень. Он почистил технику от пыли и заменил термопасту, а затем запросил за услуги круглую сумму — 865 тысяч рублей.
Женщина растерялась и испугалась мужчину. Она отдала ему все свои сбережения, а после обратилась в полицию.
Полицейские наши мастера. Женщине вернули 800 тысяч. Против мужчины возбудили и расследовали уголовного дела за мошенничество. Теперь аферисту грозит лишение свободы до шести лет.