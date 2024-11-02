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Posted 2 ноября, 11:06

Published 2 ноября, 11:06

Modified 2 ноября, 11:25

Updated 2 ноября, 11:25

«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки

«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки

2 ноября 2024, 11:06
Фото: t.me/lizonkaaleks.
В Красноярске должникам за электроэнергию наклеили на ящики «позорные» наклейки. Они появились в 10 домах в районе ТРЦ «Планета». Таким образом жителей хотят заставить побыстрее рассчитаться с долгами за свет. Выяснили, как в компании выбирали дома для обклейки.

Фотографией желто-красной наклейки в своем Telegram-канале поделилась журналист и предприниматель Елизавета Пахорукова. Девушка написала, что подъезд в ее доме «обгадили по-страшному», такие объявления расклеили по многим почтовым ящикам.

«Красноярскэнергосбыт перешел на радикальные меры. Потратить деньги на наклейки за должников есть, но денег из-за должников нет», — написала девушка.

«ПМ» в Энергосбыте рассказали, что такие предупреждения были не массовыми, всего компания закупила чуть больше 800 наклеек. Их повесили в 10 домах в районе ТРЦ «Планета».

«Это пилот, мы хотим посмотреть на результат. Когда пройдут все платежи — мы посмотрим, оплатили ли задолженность эти жители или долги у этих квартир есть. После поймем, будем ли внедрять эту процедуру массово», — сообщили в компании.

Там добавили, что дома в районе ТРЦ выбрали не случайно. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, в простой 5-этажке, где в подъезде всего 20 квартир, это смотрелось бы не так «наглядно». Наклейки разносили по высоткам, где всего один подъезд. Второй фактор — благосостояние жителей района.

«Это заведомо благополучный район, где мы показываем, что люди вполне могут себе позволить оплачивать своевременно по счетам, для них суммы не существенные. За электроэнергию семья в среднем платит по 500-700 рублей. Но некоторые выбрали такую линию поведения — когда хочу тогда и плачу. Из-за безалаберности и несерьезного отношения наших жильцов долги копятся, некоторые оплачивают их только к концу года», — сказали в Энергосбыте.
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