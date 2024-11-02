«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки

Там добавили, что дома в районе ТРЦ выбрали не случайно. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, в простой 5-этажке, где в подъезде всего 20 квартир, это смотрелось бы не так «наглядно». Наклейки разносили по высоткам, где всего один подъезд. Второй фактор — благосостояние жителей района.