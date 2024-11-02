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Posted 2 ноября, 02:44

Published 2 ноября, 02:44

Modified 2 ноября, 04:10

Updated 2 ноября, 04:10

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре

2 ноября 2024, 02:44
Фото: 1MI.
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.

Как указано на едином портале ЗАГСов, в список самых редких мужских имен в Красноярском крае в октябре стали: Рахматулло, Алиризо, Гусейн, Темирлан и Фаддей.

Самыми редкими женскими именами — Элай, Солиха-Хон, Жасмин, Асила и Дорианна.

Список самых популярных имен не меняется на протяжении нескольких месяцев. Жители края чаще всего называли именами — Александр, Артём, Михаил, Тимофей, Максим. Девочек чаще всего называли — София, Ева, Анна, Виктория и Варвара.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Октябрь#ЗАГС#Имена#Редкие имена
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