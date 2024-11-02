Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре

Posted 2 ноября, 02:44
Published 2 ноября, 02:44
Modified 2 ноября, 04:10
Updated 2 ноября, 04:10
Как указано на едином портале ЗАГСов, в список самых редких мужских имен в Красноярском крае в октябре стали: Рахматулло, Алиризо, Гусейн, Темирлан и Фаддей.
Самыми редкими женскими именами — Элай, Солиха-Хон, Жасмин, Асила и Дорианна.
Список самых популярных имен не меняется на протяжении нескольких месяцев. Жители края чаще всего называли именами — Александр, Артём, Михаил, Тимофей, Максим. Девочек чаще всего называли — София, Ева, Анна, Виктория и Варвара.