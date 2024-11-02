«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала

Posted 2 ноября, 03:59
Published 2 ноября, 03:59
Modified 2 ноября, 04:41
Updated 2 ноября, 04:41
Неделю назад мы писали про 18-летнюю красноярку, которую обманом заманили в вебкам-студию и пытались заставить работать. Девушка откликнулась на вакансию модели для маркетплейсов, а оказалась в вебкам-студии.
Когда она захотела уйти — ее запугали, что родственники могут увидеть ее анкету на сайте для взрослых, и чтобы ее удалить, нужно отработать 12 часов. Красноярка все-таки нашла функцию удаления анкеты и ушла из вебкам-студии. Она хотела предостеречь других девушек, чтобы они не попадались на такие уловки.
Позже к нам обратилась еще одна девушка — она утверждала, что в эту же студию ее заманили аналогичным образом, да еще и «кинули на деньги». Она боялась, что ее вычислят, ведь у сотрудников студии есть ее паспортные данные.
Новая пострадавшая, как и предыдущие героини публикации, согласилась анонимно поделиться своей историей с «ПМ». Она — студентка и с вебкам-студией проработала пару месяцев. Изначально, рассказывает красноярка, ей в мессенджере написал некий Матвей.
Здравствуйте! Меня зовут Матвей, и я представляю агентство по подбору персонала! Сейчас мы ищем моделей для работы над коммерческими проектами!
Обязанности:
Участие в фотосессиях, запись видео-контента и работа в команде с нашими талантливыми дизайнерами.
Вы также будете продвигать проекты компании в интернете и участвовать в проведении эфиров вместе с нашей командой креатива.
Добавлю также, что компания не является модельным агентством или модельной школой, а рекламной компанией. Соответственно, от вас не требуются какие-либо вложения, портфолио и т. д. к счастью этим не занимается компания.
Если вам нравится идея работать с нами и воплощать креативные проекты, то мы с нетерпением ждем вашего отклика!
Условия работы:
Оплата начинается от 60 000 рублей в месяц и может быть даже выше. Платежи осуществляются каждую неделю. Более опытные сотрудники зарабатывают примерно 80-100 тысяч рублей.
График работы гибкий, и вам необходимо отработать 30 часов в неделю. Вы можете выбирать удобное утреннее или вечернее время, а также совмещать работу с учебой.
Также компания предлагает стажировку для тех, кто не имеет опыта работы. Обучение продлится 5 дней, и стажеры получат оплату в размере 1500-3000 рублей в день.
Работа проходит в студии с приятной атмосферой, где созданы все условия для комфортной работы.
Компания также предоставляет бонусы за выполнение работы и организовывает корпоративные мероприятия.
У девушки спросили ее возраст, вес и город. А также учится она или нет. После ответов на все вопросы ее пригласили на собеседование на Мартынова, 47. С собой попросили взять паспорт.
«Я пришла в эту студию, меня встретила девушка Милана и мы с ней поговорили. Она сходу сказала, что мы рекламируем разную продукцию, ведем стримы и участвуем в фотосессиях для рекламы продукта из-за рубежа и ничего 18+ у них точно нет. Рекламу нижнего белья они тоже не берут. Далее мне сказали выбрать женское имя, как псевдоним. Имена были американские. На ноутбуке был бот рандомных имен и фамилий. Далее меня сфотографировали для отчетности и с паспортом», — вспоминает девушка.
После этого красноярке дали куратора и назначили двухдневную стажировку, которая проходила на Красной Площади, 9а. На месте ее встретила девушка и провела в квартиру — это напрягло, говорит модель. Там было четыре комнаты, три санузла и кухня. Девушке показали комнату, где будет работать она.
«После первого дня мне сказали: „Сиськи же показывать ничего такого. Низ мы не показываем, только грудь“. Я сказала, что я вообще не готова на такое», — утверждает красноярка.
В первый день девушка познакомилась с продюсером — его зовут Владислав (все его звали просто Слава). Она решила остаться работать и как раз Слава и назвал ей адрес, где она будет трудиться по 8,5 часов. Работала красноярка в паре с оператором — он помогал вести стримы.
«Я проработала в этом аду пару месяцев. Я собирала информацию, которую могла. Ведь моя цель была закрыть этот „притон“. На новеньких давили морально, угрожали всячески и манипулировали ради дохода. Многие рыдали и убегали оттуда, — рассказывает девушка.
Модель рассказала нам, что ее на деньги не «кидали», как другую героиню нашей публикации. Ей оплатили и стажировку, и рабочие дни. Выплаты — наличкой каждые две недели. Моделям платят 25% от заработанного, все зависит от донатов. В среднем выходит от 15 до 90 тысяч в неделю. Остальные деньги распределяются по другим и уходят на аренду студии. «Новенькие» получают больше — в первые две недели их аккаунты продвигает платформа.
«Получали зарплаты в конверте. Продюсер называет фамилию, ты подходишь и забираешь свой конверт. Пересчитываешь, если все верно, то уходишь. Если там не набирается сумма, которая указана на конверте, то продюсер из своего кармана выплачивает недостачу», — рассказывает девушка.
Красноярка хочет предостеречь и других девушек от такой «вакансии». Она утверждает, что директор заставлял их на камеру говорить заученный текст:
— Представься, пожалуйста, скажи свое ФИО и дату рождения и сколько тебе полных лет.
— [ответ].
— Расскажи, кем ты у нас работаешь и что входит в твои обязанности?
— Я являюсь моделью и в мои обязанности входит ведение прямых трансляций с целью общения с иностранными зрителями.
— Ты же знаешь, что у нас в студии есть правила поведения на стримах?
— Да.
— Давай я повторю. У нас запрещено демонстрировать любые порнографические материалы, демонстрировать половые органы, использовать предметы, похожие на половые органы и т. д. Ты же помнишь это?
— Да, я понимаю это.
— Ты понимаешь, что запрет распространяется на все виды чатов и, в том числе, на приватный чат (один на один) на сайтах?
— Да, я это понимаю.
— Ты работаешь здесь добровольно, тебя никто ни к чему не принуждает и ты можешь уйти в любой момент?
— Да, именно так.
«Особо проявивших себя» девушек, говорит модель, хотели отправить в Бразилию, чтобы там они вели трансляции полностью голыми. Красноярка призналась, что думала над тем, чтобы обратиться в полицию.
«Думала. Часто. Но когда упоминала о неправомерности этой работы, то все смеялись и говорили, что работают так, что это все законно. Боялась обратиться в правоохранительные органы, так как сомневалась в отсутствии коррупции и боялась, что это как-то пагубно скажется на моей жизни», — рассказывает собеседница.
В городской полиции «ПМ» сказали, что проверка, которую начали после огласки в СМИ, продолжается. Пострадавших девушек просят обратиться в отдел, чтобы их смогли опросить.