«Рыдали и убегали»: в Красноярске вебкам-модель хочет закрыть студию, где работала

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Здравствуйте! Меня зовут Матвей, и я представляю агентство по подбору персонала! Сейчас мы ищем моделей для работы над коммерческими проектами!

Обязанности:

Участие в фотосессиях, запись видео-контента и работа в команде с нашими талантливыми дизайнерами.

Вы также будете продвигать проекты компании в интернете и участвовать в проведении эфиров вместе с нашей командой креатива.

Добавлю также, что компания не является модельным агентством или модельной школой, а рекламной компанией. Соответственно, от вас не требуются какие-либо вложения, портфолио и т. д. к счастью этим не занимается компания.

Если вам нравится идея работать с нами и воплощать креативные проекты, то мы с нетерпением ждем вашего отклика!

Условия работы:

Оплата начинается от 60 000 рублей в месяц и может быть даже выше. Платежи осуществляются каждую неделю. Более опытные сотрудники зарабатывают примерно 80-100 тысяч рублей.

График работы гибкий, и вам необходимо отработать 30 часов в неделю. Вы можете выбирать удобное утреннее или вечернее время, а также совмещать работу с учебой.

Также компания предлагает стажировку для тех, кто не имеет опыта работы. Обучение продлится 5 дней, и стажеры получат оплату в размере 1500-3000 рублей в день.

Работа проходит в студии с приятной атмосферой, где созданы все условия для комфортной работы.

Компания также предоставляет бонусы за выполнение работы и организовывает корпоративные мероприятия.