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Posted 2 ноября, 11:06

Published 2 ноября, 11:06

Modified 5 декабря, 11:17

Updated 5 декабря, 11:17

РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

2 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI.
Российский институт директоров по итогам проведения в 2024 году мониторинга практики корпоративного управления ОАО «РЖД» подтвердил присвоенный компании в 2023 году «Национальный рейтинг корпоративного управления» на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.

В частности, советом директоров утверждены «Политика управления обществами с участием ОАО „РЖД“, „Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития“, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО „РЖД“, вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.

На основе полученных рекомендаций компания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.

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