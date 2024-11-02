В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы

Год назад мы рассказывали, как красноярка издевалась над сыном во время стрима. Женщина купала сына и говорила, что от него «воняет говном». Она обзывала мальчика «индюком» и разными нецензурными словами и угрожала побить. Ребенок плакал и кричал, из-за этого женщина начинала злиться и говорить, что он разбудит другого сына.