В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы

Posted 2 ноября, 06:17
Published 2 ноября, 06:17
Modified 2 ноября, 06:19
Updated 2 ноября, 06:19
Местные жители сняли видео, на котором слышно, как на фоне играет музыка, а женщина кричит во время проведения трансляции. Сзади находится маленький мальчик. Люди утверждают, что на стримах она пьет алкоголь.
«Также она кидалась пьяная с ножом, когда люди приехали ее просто разбудить, переживали за ее ребенка, когда она уснула во время эфира. У нее дома нет даже туалета, душ не работает. Дети воняют», — говорят люди.
В полиции говорят, они начали проверку. К правоохранителям обратилась жительница Канска. Сотрудники ПДН и участковый приехали в квартиру. Выяснилось, что 25-летняя мать весь день пила, ее старший сын на каникулы уехал к бабушке в Иланский, дома остался только 4-летний мальчик.
До этого в поле зрения полицейских семья не попадала. Женщина с детьми переехала из Иланского в Канск около двух месяцев назад.
Правоохранители решили, что ребенок в опасной обстановке. Его увезли в центр семьи, там ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Полицейским предстоит проверить, в каких условиях живет старший сын женщины.
Год назад мы рассказывали, как красноярка издевалась над сыном во время стрима. Женщина купала сына и говорила, что от него «воняет говном». Она обзывала мальчика «индюком» и разными нецензурными словами и угрожала побить. Ребенок плакал и кричал, из-за этого женщина начинала злиться и говорить, что он разбудит другого сына.
Позже детей изъяли, а сама мать извинилась за свое поведение на камеру.