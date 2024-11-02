prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 06:17

Published 2 ноября, 06:17

Modified 2 ноября, 06:19

Updated 2 ноября, 06:19

В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы

В Канске у молодой матери изъяли ребенка за пьяные стримы

2 ноября 2024, 06:17
Фото: МВД по Красноярскому краю.
Жители Канска пожаловались на мать, которая вместе с детьми вела стримы, где она пила. Также люди утверждают, что женщина кидалась на них с ножом. Полиция изъяла у матери одного из детей.

Местные жители сняли видео, на котором слышно, как на фоне играет музыка, а женщина кричит во время проведения трансляции. Сзади находится маленький мальчик. Люди утверждают, что на стримах она пьет алкоголь.

Видео: Подслушано в Канске.
«Также она кидалась пьяная с ножом, когда люди приехали ее просто разбудить, переживали за ее ребенка, когда она уснула во время эфира. У нее дома нет даже туалета, душ не работает. Дети воняют», — говорят люди.

В полиции говорят, они начали проверку. К правоохранителям обратилась жительница Канска. Сотрудники ПДН и участковый приехали в квартиру. Выяснилось, что 25-летняя мать весь день пила, ее старший сын на каникулы уехал к бабушке в Иланский, дома остался только 4-летний мальчик.

Фото: МВД по Красноярскому краю

До этого в поле зрения полицейских семья не попадала. Женщина с детьми переехала из Иланского в Канск около двух месяцев назад.

Правоохранители решили, что ребенок в опасной обстановке. Его увезли в центр семьи, там ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Полицейским предстоит проверить, в каких условиях живет старший сын женщины.

Год назад мы рассказывали, как красноярка издевалась над сыном во время стрима. Женщина купала сына и говорила, что от него «воняет говном». Она обзывала мальчика «индюком» и разными нецензурными словами и угрожала побить. Ребенок плакал и кричал, из-за этого женщина начинала злиться и говорить, что он разбудит другого сына.

Позже детей изъяли, а сама мать извинилась за свое поведение на камеру.

Читайте также:
Мать высказалась о видео, где ее сын издевается над бабушкой«Кидают в него камни»: в Покровке компания детей издевается над дворником-мигрантомВ Красноярском крае муж издевался над своей семьей
#Елисей Савлюк#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Полиция#Красноярский край#Алкоголь#Канск#Жалобы#Семья#Проверка#Иланский#Мать#Опасность#Стрим
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика