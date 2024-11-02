В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками

Posted 2 ноября, 01:14
Published 2 ноября, 01:14
Modified 2 ноября, 01:16
Updated 2 ноября, 01:16
По версии следователей, в августе этого года подозреваемые познакомились с 35-летней жительницей Емельяновского района. Она хотела продать свой дом в Минино.
Подозреваемые решили завладеть домом девушки и похитили ее, удерживая в красноярской квартире одного из фигурантов около недели. Подозреваемые все это время накачивали похищенную алкоголем и наркотиками.
С помощью обмана злоумышленники вынудили девушку подписать документы о продаже дома. После этого подозреваемые увезли похищенную в Республику Алтай в село Турочак, оставив у знакомого фермера.
В какой-то момент фермер увидел, что женщина находится в невменяемом состоянии и повез в больницу.
«Когда медики взяли анализы у девушки, то обнаружили в ее крови алкоголь и наркотики. После лечения она вернулась в Красноярск и обратилась в правоохранительные органы».
В отношении двух красноярцев возбуждено уголовное дело о похищении человека (пункты «а» и «з» часть 2 статья 126 УК РФ). Подозреваемых задержали и скоро их отправят под стражу.