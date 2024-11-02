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Posted 2 ноября, 03:33

Published 2 ноября, 03:33

Modified 2 ноября, 03:33

Updated 2 ноября, 03:33

В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной

В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной

2 ноября 2024, 03:33
Фото: t.me/metrovkrsk.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске для строительства метро арендуют тоннелепроходческий комплекс для прокладки нового тоннеля от Копылова до Высотной. Тендер появился на портале госзакупок.

Заказчиком выступает генподрядчик строительства красноярского метро АО «Моспроект-3». Начальная цена контракта — 302 миллиона 883 тысячи рублей.

Как указано в документах, компания ищет поставщика для аренды тоннелепроходческого комплекса. Техника нужна для строительства нового тоннеля от улицы Копылова до Высотной.

Предполагается, что срок аренды комплекса составит от 6 до 17 месяцев с возможностью пролонгации.

В январе этого года стало известно, что старые подземные тоннели от Копылова до Высотной, которые вырыли в 90-е годы, войдут в проект красноярского метро.

Фото: t.me/metrovkrsk
«В новом проекте планируется использовать существующий тоннель от Высотной до Копылова и котлован на Высотной. Этот проект ещё разрабатывается проектировщиком АО „Моспроект-3, — рассказали „ПМ“ в Центре транспортной логистики.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в ЦТЛ пояснили, что всего в проекте красноярского метро будет задействовано 6 тоннелей проходческих комплексов.

Итоги аукциона по аренде тоннелепроходческого комплекса подведут 21 ноября.

  • 1 ноября стало известно, что практически за два месяца на будущей станции «Шахтеров» метростроители проложили 331 метр первого тоннеля, 150 метров — второго.
  • Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство#Госзакупки#Строительство метро#Центр транспортной логистики#Моспроект-3#Аукцион
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