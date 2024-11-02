В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной

Posted 2 ноября, 03:33
Published 2 ноября, 03:33
Modified 2 ноября, 03:33
Updated 2 ноября, 03:33
Заказчиком выступает генподрядчик строительства красноярского метро АО «Моспроект-3». Начальная цена контракта — 302 миллиона 883 тысячи рублей.
Как указано в документах, компания ищет поставщика для аренды тоннелепроходческого комплекса. Техника нужна для строительства нового тоннеля от улицы Копылова до Высотной.
Предполагается, что срок аренды комплекса составит от 6 до 17 месяцев с возможностью пролонгации.
В январе этого года стало известно, что старые подземные тоннели от Копылова до Высотной, которые вырыли в 90-е годы, войдут в проект красноярского метро.
«В новом проекте планируется использовать существующий тоннель от Высотной до Копылова и котлован на Высотной. Этот проект ещё разрабатывается проектировщиком АО „Моспроект-3, — рассказали „ПМ“ в Центре транспортной логистики.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в ЦТЛ пояснили, что всего в проекте красноярского метро будет задействовано 6 тоннелей проходческих комплексов.
Итоги аукциона по аренде тоннелепроходческого комплекса подведут 21 ноября.