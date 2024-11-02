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Posted 2 ноября, 12:52

Published 2 ноября, 12:52

Modified 2 ноября, 12:54

Updated 2 ноября, 12:54

В Красноярске составили топ работ для ленивых

В Красноярске составили топ работ для ленивых

2 ноября 2024, 12:52
Фото: 1MI.
В Красноярске нашли три варианта «ленивой» работы для жителей.

Варианты «условно ленивой» работы, для которой не нужно профильное. образование собрали эксперты hh.ru

Первая — гардеробщик. Такая работа подойдет пенсионеру или студенту. Однако наплыв посетителей в пиковые часы может быть большим, а пальто и куртки — достаточно тяжёлыми. Но нагрузка на такой работе в течение дня обычно неравномерная: время на то, чтобы спокойно посидеть, всё равно остаётся.

Работая полный день, можно получать от 20 000 рублей в месяц. В дорогих заведениях зарплата доходит до 80 000 — 90 000.

Вторая работа — вахтёр или консьерж. На такой позиции нужно следить за всеми посетителями дома, офиса или другого объекта. Встречаются предложения с проживанием в отдельной комнате.

Зарабатывать можно от 20 000 рублей в месяц. Если у вас есть удостоверение охранника, доход может вырасти до 120– 150 тысяч.

Третий вариант — тайный покупатель

Работа состоит в том, чтобы притворяться покупателем: проверять, как ведётся разговор, вежлив ли сотрудник, записывать разговоры и делать скриншоты переписок, фиксировать нарушения и составлять отчёты.

Оплата сдельная. Оплата одной проверки начинается от 50 рублей. Средняя цена — 200–300 рублей, реже — 1000–5000.

В вакансиях указывают доход 20 000 — 30 000 рублей месяц.

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