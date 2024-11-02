В Красноярске составили топ работ для ленивых

Posted 2 ноября, 12:52
Published 2 ноября, 12:52
Modified 2 ноября, 12:54
Updated 2 ноября, 12:54
Варианты «условно ленивой» работы, для которой не нужно профильное. образование собрали эксперты hh.ru
Первая — гардеробщик. Такая работа подойдет пенсионеру или студенту. Однако наплыв посетителей в пиковые часы может быть большим, а пальто и куртки — достаточно тяжёлыми. Но нагрузка на такой работе в течение дня обычно неравномерная: время на то, чтобы спокойно посидеть, всё равно остаётся.
Работая полный день, можно получать от 20 000 рублей в месяц. В дорогих заведениях зарплата доходит до 80 000 — 90 000.
Вторая работа — вахтёр или консьерж. На такой позиции нужно следить за всеми посетителями дома, офиса или другого объекта. Встречаются предложения с проживанием в отдельной комнате.
Зарабатывать можно от 20 000 рублей в месяц. Если у вас есть удостоверение охранника, доход может вырасти до 120– 150 тысяч.
Третий вариант — тайный покупатель
Работа состоит в том, чтобы притворяться покупателем: проверять, как ведётся разговор, вежлив ли сотрудник, записывать разговоры и делать скриншоты переписок, фиксировать нарушения и составлять отчёты.
Оплата сдельная. Оплата одной проверки начинается от 50 рублей. Средняя цена — 200–300 рублей, реже — 1000–5000.
В вакансиях указывают доход 20 000 — 30 000 рублей месяц.