В Красноярске составили топ работ для ленивых

Первая — гардеробщик. Такая работа подойдет пенсионеру или студенту. Однако наплыв посетителей в пиковые часы может быть большим, а пальто и куртки — достаточно тяжёлыми. Но нагрузка на такой работе в течение дня обычно неравномерная: время на то, чтобы спокойно посидеть, всё равно остаётся.