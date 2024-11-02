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Posted 2 ноября, 09:04

Published 2 ноября, 09:04

Modified 2 ноября, 09:08

Updated 2 ноября, 09:08

В Красноярске умер хоккеист и тренер «Енисея» Виктор Ломанов

В Красноярске умер хоккеист и тренер «Енисея» Виктор Ломанов

2 ноября 2024, 09:04
Фото: vk.com/hcenisey1934.
В Красноярске ушел из жизни бывший игрок и тренер «Енисея» по хоккею с мячом Виктор Ломанов. Ему был 71 год.

О смерти Виктора Ломанова сообщили в пресс-службе ХК «Енисей». Причины смерти экс-хоккеиста и бывшего тренера клуба не уточняются.

«Прощание с Виктором Ивановичем состоится 4 ноября в 11:00 на Шинном кладбище Красноярска. Центральный вход с правой стороны зал церемоний».

В качестве игрока Виктор Ломанов является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Енисея».

После завершения игровой карьеры Ломанов стал тренером «Енисея». Под его руководством клуб стал 4-кратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов и один раз завоевал Кубок мира.

Виктор Ломанов является старшим братом Сергея Ломанова и дядей Сергея Ломанова-младшего.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Смерть#ХК Енисей#Хоккей#Спортсмены
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