В Красноярске умер хоккеист и тренер «Енисея» Виктор Ломанов

Posted 2 ноября, 09:04
Published 2 ноября, 09:04
Modified 2 ноября, 09:08
Updated 2 ноября, 09:08
О смерти Виктора Ломанова сообщили в пресс-службе ХК «Енисей». Причины смерти экс-хоккеиста и бывшего тренера клуба не уточняются.
«Прощание с Виктором Ивановичем состоится 4 ноября в 11:00 на Шинном кладбище Красноярска. Центральный вход с правой стороны зал церемоний».
В качестве игрока Виктор Ломанов является двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Енисея».
После завершения игровой карьеры Ломанов стал тренером «Енисея». Под его руководством клуб стал 4-кратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов и один раз завоевал Кубок мира.
Виктор Ломанов является старшим братом Сергея Ломанова и дядей Сергея Ломанова-младшего.