В Красноярске задержали двоих человек за канал о пытках в колониях

Posted 2 ноября, 06:30
Published 2 ноября, 06:30
Modified 2 ноября, 06:46
Updated 2 ноября, 06:46
Как сообщили в краевом ГУФСИН, фигурантов подозревают «в склонении и вербовке лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, в деятельность экстремистского сообщества с целью дестабилизации обстановки в местах лишения свободы». Задержания проводились вместе с УФСБ Норильска и СК Свердловской области, который возбудил уголовное дело.
Кроме Красноярского края задержания прошли в Санкт-Петербурге, Архангельской, Московской и Иркутской областях.
Как стало известно ранее, по версии следствия, в 2023 году в соцсетях создали сообщество, которое якобы публиковало «информацию, направленную на возбуждение социальной ненависти в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». Ведомство называет эти публикации «пропагандой», в результате которой заключенные избивали других осужденных и арестантов.
Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах, фигуранты создали телеграм-канал «Анти пытки» и якобы привлекали заключенных с помощью «идеологических установок движения АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Осужденные якобы под влиянием «Анти пыток» били других заключенных.
На сообщество «Анти пытки» в «Телеграме» подписано более 13,7 тысячи человек. Канал позиционирует себя как информационно-правозащитный проект, где публикуют посты и видео о пытках в местах заключения и о людях, которые применяют насилие к осужденным и арестованным.