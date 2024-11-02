В Красноярске задержали двоих человек за канал о пытках в колониях

На сообщество «Анти пытки» в «Телеграме» подписано более 13,7 тысячи человек. Канал позиционирует себя как информационно-правозащитный проект, где публикуют посты и видео о пытках в местах заключения и о людях, которые применяют насилие к осужденным и арестованным.