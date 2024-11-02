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Posted 2 ноября, 06:30

Published 2 ноября, 06:30

Modified 2 ноября, 06:46

Updated 2 ноября, 06:46

В Красноярске задержали двоих человек за канал о пытках в колониях

В Красноярске задержали двоих человек за канал о пытках в колониях

2 ноября 2024, 06:30
Фото: 1MI.
В Норильске задержали двоих фигурантов уголовного дела об «экстремистском сообществе».

Как сообщили в краевом ГУФСИН, фигурантов подозревают «в склонении и вербовке лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, в деятельность экстремистского сообщества с целью дестабилизации обстановки в местах лишения свободы». Задержания проводились вместе с УФСБ Норильска и СК Свердловской области, который возбудил уголовное дело.

Кроме Красноярского края задержания прошли в Санкт-Петербурге, Архангельской, Московской и Иркутской областях.

Как стало известно ранее, по версии следствия, в 2023 году в соцсетях создали сообщество, которое якобы публиковало «информацию, направленную на возбуждение социальной ненависти в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». Ведомство называет эти публикации «пропагандой», в результате которой заключенные избивали других осужденных и арестантов.

Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах, фигуранты создали телеграм-канал «Анти пытки» и якобы привлекали заключенных с помощью «идеологических установок движения АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Осужденные якобы под влиянием «Анти пыток» били других заключенных.

На сообщество «Анти пытки» в «Телеграме» подписано более 13,7 тысячи человек. Канал позиционирует себя как информационно-правозащитный проект, где публикуют посты и видео о пытках в местах заключения и о людях, которые применяют насилие к осужденным и арестованным.

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#Владислав Савончик#Общество#Экстремизм#ФСИН
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