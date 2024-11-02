В Красноярске закончилась эвакуация автовокзала

Posted 2 ноября, 09:58
Published 2 ноября, 09:58
Modified 2 ноября, 10:00
Updated 2 ноября, 10:00
Час назад в Красноярске эвакуировали автовокзал. Об этом «ПМ» сообщили читатели. Рейсы на ближайшие 3 часа отменили, говорили люди.
По громкоговорителю пассажиров попросили покинуть здание. Всех выгнали за территорию, обратно никого не пускали. На «горячей линии» ссылались на «оперативные мероприятия», какие именно — не уточняли.
Ngs24 сообщал, что причиной эвакуации стал подозрительный пакет.
Сейчас автовокзал работает в штатном режиме, эвакуация завершена. В МВД сообщили, что они этим вопросом не занимаются, в Росгвардии заявляли, что они уточняют информацию. Сейчас там не берут трубку.