prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 09:58

Published 2 ноября, 09:58

Modified 2 ноября, 10:00

Updated 2 ноября, 10:00

В Красноярске закончилась эвакуация автовокзала

В Красноярске закончилась эвакуация автовокзала

2 ноября 2024, 09:58
Фото: prmira.ru.
Эвакуация автовокзала завершилась. Он работает в прежнем режиме. Пассажиры, чьи рейсы были задержаны, смогут уехать. Об этом «ПМ» рассказали на «горячей линии» автовокзала.

Час назад в Красноярске эвакуировали автовокзал. Об этом «ПМ» сообщили читатели. Рейсы на ближайшие 3 часа отменили, говорили люди.

По громкоговорителю пассажиров попросили покинуть здание. Всех выгнали за территорию, обратно никого не пускали. На «горячей линии» ссылались на «оперативные мероприятия», какие именно — не уточняли.

Ngs24 сообщал, что причиной эвакуации стал подозрительный пакет.

Сейчас автовокзал работает в штатном режиме, эвакуация завершена. В МВД сообщили, что они этим вопросом не занимаются, в Росгвардии заявляли, что они уточняют информацию. Сейчас там не берут трубку.

Читайте также:
Жителям районов края посоветовали подготовиться к эвакуации на случай затопленийВыяснили, зачем у сотрудников роддома собирают данные о семьях «на случай эвакуации»Бывших красноярских школьников будут судить за массовые эвакуации школ в городе
#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Росгвардия#Эвакуация#Рейсы#МВД#Пассажиры#Автовокзал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика