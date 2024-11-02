В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник

Posted 2 ноября, 06:42
Published 2 ноября, 06:42
Modified 2 ноября, 06:44
Updated 2 ноября, 06:44
Как рассказали в полиции, под завязку набитый детьми «Патриот» остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, однако полицейские заметили, что внутри машины 13 детей от 5 до 12 лет. Часть из них разместилась в багажнике. Никто из них не был пристегнут, кресел и других удерживающих устройств в машине не было.
57-летний водитель рассказал, что все 13 ребят — это его дети. Далее выяснилось, что мужчина уже не раз попадался на таком нарушении.
Информацию об инциденте полицейские передали в ПДН. Мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.