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Posted 2 ноября, 06:42

Published 2 ноября, 06:42

Modified 2 ноября, 06:44

Updated 2 ноября, 06:44

В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник

В Красноярском крае отец запихал 13 детей в пятиместный внедорожник

2 ноября 2024, 06:42
Фото: МВД 24.
В поселке Синеборск на юге края оштрафовали мужчину, который перевозил сразу 13 детей в пятиместном внедорожнике УАЗ «Патриот».

Как рассказали в полиции, под завязку набитый детьми «Патриот» остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, однако полицейские заметили, что внутри машины 13 детей от 5 до 12 лет. Часть из них разместилась в багажнике. Никто из них не был пристегнут, кресел и других удерживающих устройств в машине не было.

Видео: МВД 24.

57-летний водитель рассказал, что все 13 ребят — это его дети. Далее выяснилось, что мужчина уже не раз попадался на таком нарушении.

Информацию об инциденте полицейские передали в ПДН. Мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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#Владислав Савончик#Видео#Криминал#Красноярск#Дети#ПДД#Нарушения ПДД#Синеборск
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