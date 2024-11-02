В России заработал реестр электронных повесток, но все осталось по-старому. Что?

На бумаге электронные повестки уже работают и могут быть присланы призывникам текущего осеннего призыва. Однако власти утверждают, что все не так. К примеру, Минцифры еще в сентябре заявляло, что реестр смогут запустить не ранее 2025 года. Тогда же в сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этот призыв электронные повестки будут приходить всего в трех регионах: Рязанской области, республике Марий Эл и на Сахалине. На сайте реестра все еще указана именно эта информация.