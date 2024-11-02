В России заработал реестр электронных повесток, но все осталось по-старому. Что?

Posted 2 ноября, 06:36
Published 2 ноября, 06:36
Modified 2 ноября, 06:47
Updated 2 ноября, 06:47
Итак, согласно апрельскому постановлению о создании единого реестра воинского учета, к 31 октября Минцифры должно было разработать систему для реестра и передать его Минобороны. На втором этапе, который начинается с 1 ноября, система считается работающей.
На бумаге электронные повестки уже работают и могут быть присланы призывникам текущего осеннего призыва. Однако власти утверждают, что все не так. К примеру, Минцифры еще в сентябре заявляло, что реестр смогут запустить не ранее 2025 года. Тогда же в сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этот призыв электронные повестки будут приходить всего в трех регионах: Рязанской области, республике Марий Эл и на Сахалине. На сайте реестра все еще указана именно эта информация.
Тем не менее, с точки зрения закона, реестр воинского учета вступил в силу, а значит с 1 ноября работодатели обязаны вносить в реестр воинского учета данные о военнообязанных сотрудниках, а банки обязаны отказывать в кредитах уклонистам.
В единый реестр должны вносить личные и паспортные данные военнообязанных, их СНИЛС, ИНН, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. Ко всему, закон оставляет простор для, можно сказать, бесконечного числа других данных: там есть упоминание «иных сведений, определенных правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».
Ранее мы рассказывали, как работает осенний призыв: кого призывают, кто может получить отсрочку и что будет, если проигнорировать повестку. Читайте об этом здесь.