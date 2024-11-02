Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчины ругаются, а затем дерутся на тротуаре, пока автобусы с пассажирами стоят по среди дороги. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Драка продлилась 15 секунд, затем водителей разнял другой мужчина.