Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске

Posted 2 ноября, 08:25
Published 2 ноября, 08:25
Modified 2 ноября, 09:29
Updated 2 ноября, 09:29
Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчины ругаются, а затем дерутся на тротуаре, пока автобусы с пассажирами стоят по среди дороги. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Драка продлилась 15 секунд, затем водителей разнял другой мужчина.
Как сообщили «Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта, эти маршруты обслуживает коммерческие перевозчики. На предприятия уже сообщили о случившемся. Там проведут проверку.