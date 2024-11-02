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Posted 2 ноября, 08:25

Published 2 ноября, 08:25

Modified 2 ноября, 09:29

Updated 2 ноября, 09:29

Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске

Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Красноярске

2 ноября 2024, 08:25
Фото: Соцсети.
В Красноярске произошел конфликт между водителями автобусов №63 и 71. За боем мужчин наблюдали пассажиры.

Видео появилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчины ругаются, а затем дерутся на тротуаре, пока автобусы с пассажирами стоят по среди дороги. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Драка продлилась 15 секунд, затем водителей разнял другой мужчина.

Видео: Соцсети.

Как сообщили «Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта, эти маршруты обслуживает коммерческие перевозчики. На предприятия уже сообщили о случившемся. Там проведут проверку.

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