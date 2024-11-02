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Posted 2 ноября, 06:18

Published 2 ноября, 06:18

Modified 2 ноября, 07:32

Updated 2 ноября, 07:32

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками из Красноярска

Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками из Красноярска

2 ноября 2024, 06:18
Фото: соцсети.
Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками со своей поездки в родной Красноярск.

В 2024 году Мирра смогла выиграть турнир WTA и получить серебро Олимпиады в парном разряде. Она находится на 16-й строчке рейтинга WTA, а Эрика — на 67-й.

Девушки опубликовали фото в социальных сетях. Они встретились со своей семьей.

«На сестринском», — такую подпись к снимкам оставила Андреева.
Фото: соцсети

Ранее Мирра уже публиковала фото из Красноярска в соцсетях. Судя по ним, сестры сходили в ресторан Bistrot de Luxe Home.

До этого сестра теннисисток, Ксения Андреева, (она есть на фото выше), рассказывала «ПМ», что теннисистки стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год. По её словам, одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками.

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