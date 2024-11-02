Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками из Красноярска

Posted 2 ноября, 06:18
Published 2 ноября, 06:18
Modified 2 ноября, 07:32
Updated 2 ноября, 07:32
В 2024 году Мирра смогла выиграть турнир WTA и получить серебро Олимпиады в парном разряде. Она находится на 16-й строчке рейтинга WTA, а Эрика — на 67-й.
Девушки опубликовали фото в социальных сетях. Они встретились со своей семьей.
«На сестринском», — такую подпись к снимкам оставила Андреева.
Ранее Мирра уже публиковала фото из Красноярска в соцсетях. Судя по ним, сестры сходили в ресторан Bistrot de Luxe Home.
До этого сестра теннисисток, Ксения Андреева, (она есть на фото выше), рассказывала «ПМ», что теннисистки стараются приезжать в Красноярск минимум раз в год. По её словам, одна из главных целей их приездов — увидеться со всеми родственниками.