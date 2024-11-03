Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае

Авария произошла в Рыбинском районе. Как рассказывают в МВД, на 959 км автодороги Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель «Тойоты Королла» ехал из Канска в сторону Красноярска. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Алекс» — за рулем был 51-летний мужчина.