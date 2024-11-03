Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае

Posted 3 ноября, 08:50
Published 3 ноября, 08:50
Modified 3 ноября, 08:52
Updated 3 ноября, 08:52
Авария произошла в Рыбинском районе. Как рассказывают в МВД, на 959 км автодороги Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель «Тойоты Королла» ехал из Канска в сторону Красноярска. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Алекс» — за рулем был 51-летний мужчина.
Оба водителя скончались на месте. 49-летняя пассажирка «Тойоты Алекс» выжила, ее увезли в больницу. Выясняются обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекторы призывают водителей соблюдать ПДД.