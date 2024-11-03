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Posted 3 ноября, 08:50

Published 3 ноября, 08:50

Modified 3 ноября, 08:52

Updated 3 ноября, 08:52

Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае

Двое водителей скончались после ДТП на трассе в Красноярском крае

3 ноября 2024, 08:50
Фото: МВД по Красноярскому краю.
Двое мужчин погибли после ДТП в Красноярском крае. Машины всмятку.

Авария произошла в Рыбинском районе. Как рассказывают в МВД, на 959 км автодороги Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель «Тойоты Королла» ехал из Канска в сторону Красноярска. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Алекс» — за рулем был 51-летний мужчина.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Оба водителя скончались на месте. 49-летняя пассажирка «Тойоты Алекс» выжила, ее увезли в больницу. Выясняются обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекторы призывают водителей соблюдать ПДД.

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