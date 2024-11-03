Гроботерапия: красноярка взялась за организацию похорон для живых за 400 тысяч рублей

В Красноярске за деньги предлагают устроить похороны для живых людей

Услуга гроботерапии появилась в Красноярске. Почти за 400 тысяч рублей людям предлагают «умереть» дома, пройти процедуру омовения и лечь в гроб. Если что-то пойдет не так — есть тревожная кнопка. Зачем это все нужно?

«Репетицию смерти» предлагает устроить одна из красноярок. Услугу опубликовали на сайте по поиску объявлений. «Это уникальная услуга, аналогов которой нет в городе. Гроботерапия поможет вам, если вы или ваши близкие в сложной ситуации. Депрессия как следствие переизбытка или недостатка эмоций. Фобия смерти и потеря себя или близких. Сбились приоритеты и ориентиры в жизни», — указано в описании. Фото: prmira.ru Продавец утверждает, что проводит сеанс врач-психотерапевт с 30-летним стажем Марина Лисняк. Перед «квестом» с клиентом заключают договор, он дает письменное согласие на гроботерапию. Обязательна справка от психиатра и нарколога, также перед процедурой обещают один или два сеанса с психологом. «Квест начинается с имитации смерти у вас на квартире, можно на арендованной. Далее вас забирают санитары, проводят омовение, все время с вами присутствует дипломированный психолог, который играет роль врача. На сеансе постоянно дежурит бригада скорой помощи с дефибриллятором и аптечкой неотложной помощи. После омовения вас одевают в похоронную одежду, кладут на каталку, погружают в автомобиль и везут до места прохождения квеста. По прибытии на место вас выгружают, тело погружают в гроб, ведущий зачитывает прощальную речь, с вами прощаются. Вы лежите в гробу, в закрытом гробу, переосмысливаете вашу жизнь от 40 минут до часа», — говорит организатор. Если вам станет плохо или что-то пойдет не так — можно все отменить, для этого в гробу есть кнопка тревоги. Нажимаете ее — «квест» прекращается, однако деньги не возвращаются. На мероприятие можно позвать друзей, родных и близких. Они будут «вспоминать вас» за поминальным обедом, пока вы будете «переосмысливать жизнь». Затем происходит «новое рождение» — гроб открывается, а ведущий зачитывает речь. На услугу есть даже сертификаты — на день рождения или Новый год можно подарить кому-нибудь из близких «похороны». Автор объявления рассказал Sibnovosti.ru, что сюжет можно придумать разный — тут все зависит от желания заказчика. «Я решила заняться этим направлением, когда прошла сама гроботерапию в Питере. Это были непередаваемые ощущения, которые помогают переосмыслить всю жизнь. Находясь в Красноярске, я встретила молодого человека. Он сам юрист, он рассказал мне историю, как 15 лет назад его похитили, вывезли на кладбище и вымогали у него деньги. На почве нового тренда, мы стали обсуждать эту идею и я пришла к выводу, что это необходимо в Красноярске», — говорит девушка. Она добавляет, что услугой активно интересуются, несмотря на высокую цену. И уже даже есть записи на церемонию. Ранее гроботерапию предлагал центр ритуальных услуг в Ижевске. «Похороны» живого человека и чаепитие с родственниками обошлось бы в 150 тысяч рублей. Некоторые ритуальные агентства в Красноярске тоже думали о такой услуге, но от этой идеи отказались. Тогда жители города раскритиковали «похороны» живых людей. Читайте также: Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле Участница шоу «Пацанки» из Норильска оказалась жива и пришла на собственные похороны