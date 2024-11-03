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Posted 3 ноября, 07:35

Published 3 ноября, 07:35

Modified 3 ноября, 07:37

Updated 3 ноября, 07:37

Пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина закрылись минимум на месяц

Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина

3 ноября 2024, 07:35
Фото: prmira.ru.

Пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина закрылись минимум на месяц

Ресторан «Перцы» на улице Карамзина закрылся после недавнего пожара. Судя по кадрам, снятым нашим корреспондентом, зал не пострадал, выгорела только кухня. Рассказываем, когда «Перцы» могут снова открыться.

Пожар в пиццерии «Перцы» на Карамзина произошел 31 октября. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

В МЧС заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание во фритюрнице.

Позже стало известно, что в «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске. Это единственный филиал этой сети заведений, где заказать еду можно было в любое время суток.

Фото: prmira.ru

Корреспондент «ПМ» побывал у ресторана. Сейчас там на входе висит табличка с информацией о том, что филиал временно закрыт по техническим причинам.

Судя по обстановке внутри, зал от пожара не пострадал, выгорела только кухня.

Фото: prmira.ru

Журналист поинтересовался у мужчины, выносившего из заведения мусор, какая обстановка внутри. Тот рассказал, что ресторан сильно пострадал от пожара, восстанавливать все будут как минимум месяц.

«ПМ» обратился к представителям сети заведений. Там нам заявили, что не могут дать комментарий без согласия собственников.

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