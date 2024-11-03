Как минимум месяц будут закрыты пострадавшие от пожара «Перцы» на Карамзина

Posted 3 ноября, 07:35
Published 3 ноября, 07:35
Modified 3 ноября, 07:37
Updated 3 ноября, 07:37
Пожар в пиццерии «Перцы» на Карамзина произошел 31 октября. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
В МЧС заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание во фритюрнице.
Позже стало известно, что в «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске. Это единственный филиал этой сети заведений, где заказать еду можно было в любое время суток.
Корреспондент «ПМ» побывал у ресторана. Сейчас там на входе висит табличка с информацией о том, что филиал временно закрыт по техническим причинам.
Судя по обстановке внутри, зал от пожара не пострадал, выгорела только кухня.
Журналист поинтересовался у мужчины, выносившего из заведения мусор, какая обстановка внутри. Тот рассказал, что ресторан сильно пострадал от пожара, восстанавливать все будут как минимум месяц.
«ПМ» обратился к представителям сети заведений. Там нам заявили, что не могут дать комментарий без согласия собственников.