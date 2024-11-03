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Posted 3 ноября, 02:28

Published 3 ноября, 02:28

Modified 3 ноября, 02:30

Updated 3 ноября, 02:30

Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»

Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»

3 ноября 2024, 02:28
Фото: prmira.ru.
В Красноярске новая рабочая неделя ожидается теплой и без «минуса». По прогнозам синоптиков, снег горожан ожидает только ночью. Публикуем подробный прогноз.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 4 ноября, в День народного единства, будет облачно. Днем — +6, ночью — -2. Ветер — до 5 м/с.

Во вторник, 5 ноября, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха также +6, ночью опустится до +3. Ветер — до 4 м/с.

Среда, 6 ноября, будет самым холодным днем на неделе, хотя и будет солнечно. Днем всего до +1, ночью до -5. Ветер — до 2 м/с.

В четверг, 7 ноября, потеплеет до +7, днем небольшой дождь, ночью — до -3 и снег. Ветер — до 5 м/с.

В пятницу, 8 ноября, также как и в среду, днем до +1 и солнце, ночью — -1 и снег с дождем. Ветер — до 6 м/с.

Ранее красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной».

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Дождь#Ветер#Снег#Ноябрь#Температура#Синоптики#Прогноз погоды
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