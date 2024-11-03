Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»

Posted 3 ноября, 02:28
Published 3 ноября, 02:28
Modified 3 ноября, 02:30
Updated 3 ноября, 02:30
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 4 ноября, в День народного единства, будет облачно. Днем — +6, ночью — -2. Ветер — до 5 м/с.
Во вторник, 5 ноября, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха также +6, ночью опустится до +3. Ветер — до 4 м/с.
Среда, 6 ноября, будет самым холодным днем на неделе, хотя и будет солнечно. Днем всего до +1, ночью до -5. Ветер — до 2 м/с.
В четверг, 7 ноября, потеплеет до +7, днем небольшой дождь, ночью — до -3 и снег. Ветер — до 5 м/с.
В пятницу, 8 ноября, также как и в среду, днем до +1 и солнце, ночью — -1 и снег с дождем. Ветер — до 6 м/с.