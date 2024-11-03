Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре

Posted 3 ноября, 11:18
Published 3 ноября, 11:18
Modified 3 ноября, 11:20
Updated 3 ноября, 11:20
Губернатор Михаил Котюков в своем Telegram-канале написал, что он проверил, как идет строительство. Глава региона «разделяет беспокойство красноярцев» на счет перекрытия площади, ведь для многих это любимое место прогулок.
Строители пообещали закончить благоустройство к 15 декабря. Это позволит открыть на площади новогодний городок, правда только «в усеченном режиме». Также Котюков поручил оперативно привести фонтан «Реки Сибири» в достойный вид. Ранее мы показывали, как его сносили.
Скульптуры, которые были на фонтане, демонтировали еще в июне 2023 года — они, по заявлению мэрии, хранятся на складе управления зеленого строительства.
Сейчас на площади строится подземная парковка на 292 авто. Тендер выиграла УСК «Сибиряк», на возведение потратят 787 миллионов рублей. Работы начались в августе прошлого года. Площадь будущей парковки — 11,3 тысячи квадратных метров.
По условиям контракта, объект должны были сдать этим летом. Однако подрядчик не уложился в срок — теперь завершить строительство должны в декабре 2024 года.
Ранее красноярцы возмущались реконструкции, ради которой демонтировали фонтан «Реки Сибири».
В июне этого года появились эскизы того, как может выглядеть обновленный фонтан. Реконструировать его должны к 400-летию Красноярска в 2028 году.
Также Котюков, как заявляет он сам, «без предупреждения» заехал на стройку поликлиники на Пашенном. Он попросил «нарастить темпы строительства», чтобы быстрее сдать объект.