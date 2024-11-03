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Posted 3 ноября, 11:18

Published 3 ноября, 11:18

Modified 3 ноября, 11:20

Updated 3 ноября, 11:20

Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре

Перекрытый нижний ярус Театральной площади в Красноярске могут открыть в декабре

3 ноября 2024, 11:18
Фото: Михаил Котюков.
Сюжет
Строительство подземной парковки под Театральной площадью
Стало известно, когда в Красноярске откроется нижний ярус Театральной площади. Сейчас там идет благоустройство и строится подземная парковка.

Губернатор Михаил Котюков в своем Telegram-канале написал, что он проверил, как идет строительство. Глава региона «разделяет беспокойство красноярцев» на счет перекрытия площади, ведь для многих это любимое место прогулок.

Строители пообещали закончить благоустройство к 15 декабря. Это позволит открыть на площади новогодний городок, правда только «в усеченном режиме». Также Котюков поручил оперативно привести фонтан «Реки Сибири» в достойный вид. Ранее мы показывали, как его сносили.

Видео: Михаил Котюков.

Скульптуры, которые были на фонтане, демонтировали еще в июне 2023 года — они, по заявлению мэрии, хранятся на складе управления зеленого строительства.

Сейчас на площади строится подземная парковка на 292 авто. Тендер выиграла УСК «Сибиряк», на возведение потратят 787 миллионов рублей. Работы начались в августе прошлого года. Площадь будущей парковки — 11,3 тысячи квадратных метров.

По условиям контракта, объект должны были сдать этим летом. Однако подрядчик не уложился в срок — теперь завершить строительство должны в декабре 2024 года.

Ранее красноярцы возмущались реконструкции, ради которой демонтировали фонтан «Реки Сибири».

Фонтан, как изначально говорил заказчик работ, не будут возвращать. Эта новость вызвала недовольство среди жителей, после этого появилась информация, что «Реки Сибири» изначально собирались поставить на прежнее место после окончания работ.

В июне этого года появились эскизы того, как может выглядеть обновленный фонтан. Реконструировать его должны к 400-летию Красноярска в 2028 году.

Также Котюков, как заявляет он сам, «без предупреждения» заехал на стройку поликлиники на Пашенном. Он попросил «нарастить темпы строительства», чтобы быстрее сдать объект.

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