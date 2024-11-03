Похитивших женщину «черных риелторов» закрыли в СИЗО — пострадавшая боялась за жизнь

В СК сообщили, что Октябрьский районный суд заключил подозреваемых под стражу на 2 месяца. Следствие настаивало на том, чтобы их не оставляли на свободе — мужчины могли скрыться или запугать пострадавшую. Женщина боится за свою жизнь. Новый год похитители встретят в СИЗО.