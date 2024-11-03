Похитивших женщину «черных риелторов» закрыли в СИЗО — пострадавшая боялась за жизнь

Posted 3 ноября, 05:46
Published 3 ноября, 05:46
Modified 3 ноября, 05:48
Updated 3 ноября, 05:48
В Красноярске задержали «черных риелторов». Они похитили женщину и накачали ее наркотиками.
В августе подозреваемые познакомились с 35-летней жительницей Емельяновского района. Она хотела продать свой дом в Минино.
Мужчины решили завладеть имуществом и похитили женщину. Ее удерживали в красноярской квартире одного из фигурантов около недели. Все это время они накачивали похищенную алкоголем и наркотиками.
Обманом они вынудили ее подписать документы о продаже дома. После этого похищенную увезли в Республику Алтай в село Турочак, оставив у знакомого фермера.
В какой-то момент тот увидел, что женщина находится в невменяемом состоянии и повез в больницу. После лечения она уехала в Красноярск и обратилась в правоохранительные органы.
В СК сообщили, что Октябрьский районный суд заключил подозреваемых под стражу на 2 месяца. Следствие настаивало на том, чтобы их не оставляли на свободе — мужчины могли скрыться или запугать пострадавшую. Женщина боится за свою жизнь. Новый год похитители встретят в СИЗО.