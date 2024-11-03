Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском

Posted 3 ноября, 12:37
Published 3 ноября, 12:37
Modified 3 ноября, 12:43
Updated 3 ноября, 12:43
По предварительной информации, сегодня днем на 360 км автодороги «Саяны» 48-летний водитель «Тойоты Спринтер» ехал со стороны поселка Кускун в сторону Нарвы. Он врезался в трактор, груженный лесом, который был впереди.
Водитель и 45-летняя пассажирка погибли сразу, еще одну женщину увезли в больницу, но спасти не смогли.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства.
Это вторая смертельная авария за сутки в Красноярском крае. Ранее двое водителей скончались в Рыбинском районе. Еще одна пассажирка выжила, она в больнице.