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Posted 3 ноября, 12:37

Published 3 ноября, 12:37

Modified 3 ноября, 12:43

Updated 3 ноября, 12:43

Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском

Три человека погибли в ДТП с трактором на трассе под Красноярском

3 ноября 2024, 12:37
Фото: МВД по Красноярскому краю.
В аварии на трассе в Манском районе скончались три человека. Это второе смертельное ДТП за сутки в Красноярском крае.

По предварительной информации, сегодня днем на 360 км автодороги «Саяны» 48-летний водитель «Тойоты Спринтер» ехал со стороны поселка Кускун в сторону Нарвы. Он врезался в трактор, груженный лесом, который был впереди.

Водитель и 45-летняя пассажирка погибли сразу, еще одну женщину увезли в больницу, но спасти не смогли.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Это вторая смертельная авария за сутки в Красноярском крае. Ранее двое водителей скончались в Рыбинском районе. Еще одна пассажирка выжила, она в больнице.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Происшествия#ДТП#Красноярск#Полиция#Трасса#Авария#Красноярский край#Манский район#Погибшие#ГАИ
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