У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая

Posted 3 ноября, 09:53
Published 3 ноября, 09:53
Modified 3 ноября, 09:55
Updated 3 ноября, 09:55
Жители Канска пожаловались на мать, которая вместе с детьми вела стримы, где она пила. Также люди утверждают, что женщина кидалась на них с ножом. Полиция изъяла у матери одного из детей. Старший — 7-летний мальчик — сейчас в Иланском с бабушкой.
Младшего сына увезли в центр семьи, там с ним работают врачи и психологи. На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
Люди возмущены тем, что даже в такой ситуации женщина свою жизнь транслирует в открытый доступ. Другие переживают за ребенка и хотят, чтобы его поскорее вернули в семью.
На кадрах, опубликованных в местной группе, слышно, как мальчик говорит маме, что соскучился по ней. Женщина отвечает взаимностью.
«Мама скучает по тебе, каждый день, каждую минуточку, каждую секундочку. Знаешь, как маме скучно дома, одиноко без вас. Дима у бабушки, тебя пока нет, пока мама лечение проходит», — говорит мать.
Она обещает ребенку «все быстрее пройти», чтобы он вернулся домой. Затем сотрудница центра спрашивает у женщины, не была ли она сама у них в приюте в детстве.
«Нет, не были, слава богу, не пришлось», — отвечает она.
Судя по трансляции, сейчас мать сдает анализы и ездит в опеку.