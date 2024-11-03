У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая

Жители Канска пожаловались на мать, которая вместе с детьми вела стримы, где она пила. Также люди утверждают, что женщина кидалась на них с ножом. Полиция изъяла у матери одного из детей. Старший — 7-летний мальчик — сейчас в Иланском с бабушкой.



Младшего сына увезли в центр семьи, там с ним работают врачи и психологи. На мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.