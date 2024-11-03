Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»

Posted 3 ноября, 03:33
Published 3 ноября, 03:33
Modified 3 ноября, 03:35
Updated 3 ноября, 03:35
Женщина купила котенка по объявлению в интернете и только дома заметила, что у того не открывается один глаз. Она отвезла его в ветеринарную клинику — там поставили диагноз «бактериальный конъюнктивит».
Красноярка потребовала от заводчицы деньги на лечение, но та внесла ее в «черный список». С самого начала, утверждает женщина, продавец говорила ей, что котенок полностью здоров.
В Роспотребнадзоре советуют покупать животных только у проверенных заводчиков, либо в питомниках с безупречной репутацией. Хорошо, если у них будет ИНН и ОГРН. При приобретении домашнего животного требуйте документы на питомца и ветеринарный паспорт.
Также следует осматривать животное перед покупкой, лучше, чтобы это сделал ветеринар в присутствии заводчика. Заключите письменный договор купли-продажи.
Красноярке же, купившей больного котенка, нужно отправить заводчику досудебную претензию. Если спор не удастся разрешить — идти в суд.
Чаще всего, говорят в Роспотребнадзоре, объявления о продаже домашних животных в интернете размещают обычные люди. На них не распространяется закон о защите прав потребителей, поэтому и проверить их нельзя.