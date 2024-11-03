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Posted 3 ноября, 03:33

Published 3 ноября, 03:33

Modified 3 ноября, 03:35

Updated 3 ноября, 03:35

Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»

Заводчица продала красноярке котенка с конъюнктивитом и внесла ее в «черный список»

3 ноября 2024, 03:33
Фото: prmira.ru.
Красноярка купила больного котенка и не заметила этого. Когда она потребовала от заводчицы деньге на лечение — та занесла ее в «черный список». В Роспотребнадзоре дали советы, как себя вести при покупке питомцев.

Женщина купила котенка по объявлению в интернете и только дома заметила, что у того не открывается один глаз. Она отвезла его в ветеринарную клинику — там поставили диагноз «бактериальный конъюнктивит».

Красноярка потребовала от заводчицы деньги на лечение, но та внесла ее в «черный список». С самого начала, утверждает женщина, продавец говорила ей, что котенок полностью здоров.

В Роспотребнадзоре советуют покупать животных только у проверенных заводчиков, либо в питомниках с безупречной репутацией. Хорошо, если у них будет ИНН и ОГРН. При приобретении домашнего животного требуйте документы на питомца и ветеринарный паспорт.

Также следует осматривать животное перед покупкой, лучше, чтобы это сделал ветеринар в присутствии заводчика. Заключите письменный договор купли-продажи.

Красноярке же, купившей больного котенка, нужно отправить заводчику досудебную претензию. Если спор не удастся разрешить — идти в суд.

Чаще всего, говорят в Роспотребнадзоре, объявления о продаже домашних животных в интернете размещают обычные люди. На них не распространяется закон о защите прав потребителей, поэтому и проверить их нельзя.

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