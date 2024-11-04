Красноярка написала гневный пост об автобусе №50. Там грязно, а кондуктор ел беляш

Posted 4 ноября, 09:03
Published 4 ноября, 09:03
Modified 4 ноября, 09:05
Updated 4 ноября, 09:05
Пост красноярки выложили в телеграм-канале «Наш мкр. Солнечный». Она написала, что если вы «хотите испортить себе настроение, то прокатитесь на 50 маршруте».
«Во-первых, его, как всегда, не дождёшься. Во-вторых, грязный салон — буквально люди едут как в тумане от поднимающейся пыли. В-третьих, кондуктор сидит и есть беляши, запивая газировкой!»
Жительница рассказала, что накануне ехала на этом автобусе вместе с ребенком.
«Мы сели и увидели два свободных места, направились к ним, но подойдя ближе поняли, что тут что-то не то: на одном сиденье лежала тряпка грязная, а на втором беляш и газировка».
По словам красноярки, кондуктор стоял рядом, но ничего не сделал. В итоге жительница с ребенком ушли в конец автобуса и поехали стоя.
«Дальше между остановками, он [кондуктор], рассчитав пассажиров, сел и начал есть этот беляш. Это было нечто просто, запах распространился на весь салон».
В комментариях другие жителя согласились с краснояркой. Они писали, что в автобусе действительно грязно, и что подобные проблемы есть и на других маршрутах.
«На этом автобусе сегодня домой ехала — меня там аж тошнило от пыли».
«Мне в октябре раза три попадались жующие кондукторы, правда на разных маршрутах. Согласна, что надо бы работникам транспорта все же питаться не в салоне посреди маршрута».
«Вообще, у кондукторов должно быть одно место для отдыха, а не два, как они привыкли. И приём пищи они должны производить на конечной, в минуты отдыха».