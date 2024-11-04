prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 09:03

Published 4 ноября, 09:03

Modified 4 ноября, 09:05

Updated 4 ноября, 09:05

Красноярка написала гневный пост об автобусе №50. Там грязно, а кондуктор ел беляш

Красноярка написала гневный пост об автобусе №50. Там грязно, а кондуктор ел беляш

4 ноября 2024, 09:03
Фото: 2gis.ru.
Красноярка написала гневный пост об автобусном маршруте №50. Вот что ей там не нравится.

Пост красноярки выложили в телеграм-канале «Наш мкр. Солнечный». Она написала, что если вы «хотите испортить себе настроение, то прокатитесь на 50 маршруте».

«Во-первых, его, как всегда, не дождёшься. Во-вторых, грязный салон — буквально люди едут как в тумане от поднимающейся пыли. В-третьих, кондуктор сидит и есть беляши, запивая газировкой!»
Фото: t.me/kras_sunny

Жительница рассказала, что накануне ехала на этом автобусе вместе с ребенком.

«Мы сели и увидели два свободных места, направились к ним, но подойдя ближе поняли, что тут что-то не то: на одном сиденье лежала тряпка грязная, а на втором беляш и газировка».

По словам красноярки, кондуктор стоял рядом, но ничего не сделал. В итоге жительница с ребенком ушли в конец автобуса и поехали стоя.

«Дальше между остановками, он [кондуктор], рассчитав пассажиров, сел и начал есть этот беляш. Это было нечто просто, запах распространился на весь салон».

В комментариях другие жителя согласились с краснояркой. Они писали, что в автобусе действительно грязно, и что подобные проблемы есть и на других маршрутах.

«На этом автобусе сегодня домой ехала — меня там аж тошнило от пыли».
«Мне в октябре раза три попадались жующие кондукторы, правда на разных маршрутах. Согласна, что надо бы работникам транспорта все же питаться не в салоне посреди маршрута».
«Вообще, у кондукторов должно быть одно место для отдыха, а не два, как они привыкли. И приём пищи они должны производить на конечной, в минуты отдыха».
Читайте также:
Красноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдняКрасноярка написала гневное послание курящим соседям
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Автобус#Грязь#Кондуктор#Жалоба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика