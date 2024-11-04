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Posted 4 ноября, 05:16

Published 4 ноября, 05:16

Modified 4 ноября, 05:18

Updated 4 ноября, 05:18

Красноярский пенсионер продал квартиру из-за «поддержки Госуслуг» и потерял 5 млн

Красноярский пенсионер продал квартиру из-за «поддержки Госуслуг» и потерял 5 млн

4 ноября 2024, 05:16
Фото: 1MI.
68-летний красноярец из-за мошенников потерял 4,7 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре, в августе 2024 года мужчине позвонил мошенник и представился сотрудником службы поддержки «Госуслуг». Он заявил, что личный аккаунт красноярца взломали, и украли данные.

Чтобы решить проблему, мошенник убедил пенсионера последовать к банкомату, снять все свои сбережения и перевести их на «безопасный счёт». Так за несколько дней мужчина потерял первые 1,8 миллиона рублей.

Позже с мужчиной снова связался мошенник. Он рассказал, что вымышленные «преступники» выставили квартиру красноярца на продажу — красноярца попросили провести «фиктивную сделку».

Пенсионер в конце сентября он продал свое жилье за 2,9 миллиона рублей. Вырученную сумму передал некому «инкассатору».

Когда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, то обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

С начала 2024 года жертвами мошенников стали 10 706 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 266 человек. Они отдали аферистам больше 2,88 миллиарда рублей: 76,7 миллиона рублей за последнюю неделю.

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