Красноярский пенсионер продал квартиру из-за «поддержки Госуслуг» и потерял 5 млн

Posted 4 ноября, 05:16
Published 4 ноября, 05:16
Modified 4 ноября, 05:18
Updated 4 ноября, 05:18
Как сообщили в прокуратуре, в августе 2024 года мужчине позвонил мошенник и представился сотрудником службы поддержки «Госуслуг». Он заявил, что личный аккаунт красноярца взломали, и украли данные.
Чтобы решить проблему, мошенник убедил пенсионера последовать к банкомату, снять все свои сбережения и перевести их на «безопасный счёт». Так за несколько дней мужчина потерял первые 1,8 миллиона рублей.
Позже с мужчиной снова связался мошенник. Он рассказал, что вымышленные «преступники» выставили квартиру красноярца на продажу — красноярца попросили провести «фиктивную сделку».
Пенсионер в конце сентября он продал свое жилье за 2,9 миллиона рублей. Вырученную сумму передал некому «инкассатору».
Когда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, то обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
С начала 2024 года жертвами мошенников стали 10 706 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 266 человек. Они отдали аферистам больше 2,88 миллиарда рублей: 76,7 миллиона рублей за последнюю неделю.