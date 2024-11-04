Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 140 тысяч рублей. Это эконом

Posted 4 ноября, 06:46
Published 4 ноября, 06:46
Modified 4 ноября, 06:48
Updated 4 ноября, 06:48
Столько стоят билеты на полеты в сентябре 2025 года. Авиакомпания S7 предлагает улететь 23 сентября минимум за 92 тысячи в экономе, билет в эконом с багажом — уже 111 тысяч. Более того, рейсы не прямые — предстоит пересадка в Новосибирске.
Еще есть билет за 123 тысячи рублей. Рейс выполняет Utair и S7. На стоимость рейсов обратило внимание издание Ngs24.ru.
Отметим, что в ноябре 2024 года улететь в Москву в среднем можно за 9-14 тысяч рублей. Рейсы выполняют разные авиаперевозчики.
Кроме того, на агрегаторе по поиску билетов мы нашли варианты перелета в сентябре 2025 года дешевле — за 11,4 тысячи и за 24 тысячи.