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Posted 4 ноября, 06:46

Published 4 ноября, 06:46

Modified 4 ноября, 06:48

Updated 4 ноября, 06:48

Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 90-140 тысяч рублей

Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 140 тысяч рублей. Это эконом

4 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI.

Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 90-140 тысяч рублей

Красноярцам предлагают улететь в Москву за 90-140 тысяч рублей — такую цену на билеты поставили несколько авиакомпаний.

Столько стоят билеты на полеты в сентябре 2025 года. Авиакомпания S7 предлагает улететь 23 сентября минимум за 92 тысячи в экономе, билет в эконом с багажом — уже 111 тысяч. Более того, рейсы не прямые — предстоит пересадка в Новосибирске.

Фото: ibe.s7.ru

Еще есть билет за 123 тысячи рублей. Рейс выполняет Utair и S7. На стоимость рейсов обратило внимание издание Ngs24.ru.

Отметим, что в ноябре 2024 года улететь в Москву в среднем можно за 9-14 тысяч рублей. Рейсы выполняют разные авиаперевозчики.

Кроме того, на агрегаторе по поиску билетов мы нашли варианты перелета в сентябре 2025 года дешевле — за 11,4 тысячи и за 24 тысячи.

Фото: aviasales.ru
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