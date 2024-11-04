Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 140 тысяч рублей. Это эконом

Столько стоят билеты на полеты в сентябре 2025 года. Авиакомпания S7 предлагает улететь 23 сентября минимум за 92 тысячи в экономе, билет в эконом с багажом — уже 111 тысяч. Более того, рейсы не прямые — предстоит пересадка в Новосибирске.