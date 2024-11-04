Красноярцам рассказали, какие продукты есть, чтобы забыть о дефиците витамина D

Posted 4 ноября, 12:31
Published 4 ноября, 12:31
Modified 4 ноября, 12:31
Updated 4 ноября, 12:31
Витамин D необходим организму — он поддерживает его функции, здоровье костей, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает иммунитет.
«Недостаток витамина D довольно широко распространен в северных территориях, где солнечный день может длиться всего несколько часов. Среди симптомов нехватки витамина D выделяют усталость, слабость, нарушение сна, потерю аппетита, боль в суставах и мышцах», — пишут в ведомстве.
Чтобы восполнить недостаток витамина D, можно есть следующие продукты:
Однако витамин D имеет противопоказания и может плохо взаимодействовать с другими лекарствами. Лучше всего сперва проконсультироваться с врачом.