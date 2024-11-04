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Posted 4 ноября, 12:31

Published 4 ноября, 12:31

Modified 4 ноября, 12:31

Updated 4 ноября, 12:31

Красноярцам рассказали, какие продукты есть, чтобы забыть о дефиците витамина D

Красноярцам рассказали, какие продукты есть, чтобы забыть о дефиците витамина D

4 ноября 2024, 12:31
Фото: www.freepik.com.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогут восполнить недостаток витамина D.

Витамин D необходим организму — он поддерживает его функции, здоровье костей, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает иммунитет.

«Недостаток витамина D довольно широко распространен в северных территориях, где солнечный день может длиться всего несколько часов. Среди симптомов нехватки витамина D выделяют усталость, слабость, нарушение сна, потерю аппетита, боль в суставах и мышцах», — пишут в ведомстве.

Чтобы восполнить недостаток витамина D, можно есть следующие продукты:

  • лосось и рыбий жир;
  • сельдь и сардины;
  • скумбрия и тунец;
  • сливочное масло и сметана;
  • говяжья печень и сыр;
  • яичный желток и молоко.

Однако витамин D имеет противопоказания и может плохо взаимодействовать с другими лекарствами. Лучше всего сперва проконсультироваться с врачом.

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