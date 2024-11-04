По Красноярску будет ездить праздничный троллейбус

Дело в том, что 65 лет назад 5 ноября в городе открыли первый троллейбусный маршрут. Как рассказали в мэрии, три года строили контактную линию. Первые троллейбусы ходили от железнодорожного вокзала по двум маршрутам — до сегодняшней площади Мира и до аэропорта на Взлётке.