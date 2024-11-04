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Posted 4 ноября, 07:53

Published 4 ноября, 07:53

Modified 4 ноября, 07:55

Updated 4 ноября, 07:55

По Красноярску будет ездить праздничный троллейбус

По Красноярску будет ездить праздничный троллейбус

4 ноября 2024, 07:53
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
На улицы Красноярска выйдет нарядный троллейбус, сообщили в департаменте горхозяйства и транспорта.

Во вторник, 5 ноября, праздничный троллейбус будет ходить по маршруту №15.

Дело в том, что 65 лет назад 5 ноября в городе открыли первый троллейбусный маршрут. Как рассказали в мэрии, три года строили контактную линию. Первые троллейбусы ходили от железнодорожного вокзала по двум маршрутам — до сегодняшней площади Мира и до аэропорта на Взлётке.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

В соцсетях департамента сейчас проводят конкурс. Три победителя получат экскурсию в троллейбусное депо.

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