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Posted 4 ноября, 09:55

Published 4 ноября, 09:55

Modified 4 ноября, 10:00

Updated 4 ноября, 10:00

Тренер предлагает красноярцам помочь договориться с их токсичным партнером за 5 тысяч

Тренер предлагает красноярцам помочь договориться с их токсичным партнером за 5 тысяч

4 ноября 2024, 09:55
В Красноярске тренер предлагает жителям научить их вести беседы с их токсичными партнерами за пять тысяч рублей.

Такое объявление мужчина опубликовал на «Авито». Как сказано в описании, мужчина научит вас вести жесткие переговоры и манипулировать людьми в жизни и в бизнесе.

В описании услуги мужчина пишет, что его способность к манипуляциям «привела к разрушению семьи», но сейчас он научился этим управлять и хочет помочь клиентам сохранить брак.

За свои услуги мужчина запрашивает пять тысяч рублей за сеанс.

Утверждается, что тренер с 2021 года изучал нейро-лингвистическое программирование (НЛП) и получил образование на курсах в «Московском институте современного НЛП имени Михаила Пелехатого».

Отметим, что на официальном сайте института нет сведений о наличии образовательных лицензий.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Авито#Абьюз
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