Тренер предлагает красноярцам помочь договориться с их токсичным партнером за 5 тысяч

Posted 4 ноября, 09:55
Published 4 ноября, 09:55
Modified 4 ноября, 10:00
Updated 4 ноября, 10:00
Такое объявление мужчина опубликовал на «Авито». Как сказано в описании, мужчина научит вас вести жесткие переговоры и манипулировать людьми в жизни и в бизнесе.
В описании услуги мужчина пишет, что его способность к манипуляциям «привела к разрушению семьи», но сейчас он научился этим управлять и хочет помочь клиентам сохранить брак.
За свои услуги мужчина запрашивает пять тысяч рублей за сеанс.
Утверждается, что тренер с 2021 года изучал нейро-лингвистическое программирование (НЛП) и получил образование на курсах в «Московском институте современного НЛП имени Михаила Пелехатого».
Отметим, что на официальном сайте института нет сведений о наличии образовательных лицензий.