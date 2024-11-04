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Posted 4 ноября, 02:43

Published 4 ноября, 02:43

Modified 4 ноября, 06:51

Updated 4 ноября, 06:51

В ДТП в Минусинском районе погибла 20-летняя девушка

В ДТП в Минусинском районе погибла 20-летняя девушка

4 ноября 2024, 02:43
Фото: Краевое управление МВД.
В Минусинском районе в ночь на 4 ноября произошло ДТП, в котором погибла девушка и пострадал ребенок.
Видео: Краевое управление МВД.

По предварительным данным полиции, в районе села Быстрая пьяный водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в такси. Таксист был не на смене — он ехал с семьей по личным делам.

В аварии погибла 20-летняя пассажирка такси, также травмы получили 44-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Водитель такси не пострадал. Пьяный виновник аварии за рулем Nissan тоже не пострадал. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Это была третья смертельная авария, случившаяся за 3 ноября. Днем в Рыбинском районе на трассе скончались двое водителей, а позже в столкновении с трактором погибли три человека.

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