В ДТП в Минусинском районе погибла 20-летняя девушка

Posted 4 ноября, 02:43
Published 4 ноября, 02:43
Modified 4 ноября, 06:51
Updated 4 ноября, 06:51
По предварительным данным полиции, в районе села Быстрая пьяный водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в такси. Таксист был не на смене — он ехал с семьей по личным делам.
В аварии погибла 20-летняя пассажирка такси, также травмы получили 44-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Водитель такси не пострадал. Пьяный виновник аварии за рулем Nissan тоже не пострадал. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Это была третья смертельная авария, случившаяся за 3 ноября. Днем в Рыбинском районе на трассе скончались двое водителей, а позже в столкновении с трактором погибли три человека.