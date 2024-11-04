В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей

Posted 4 ноября, 05:49
Published 4 ноября, 05:49
Modified 4 ноября, 05:51
Updated 4 ноября, 05:51
Лот появился на сайте госзакупок. В городе планируют повесить объемные украшения и повесить гирлянды на живые елки на улицах
Заявка от красноярского УДИБ появилась на сайте госзакупок 2 ноября. Подрядчику к празднику нужно отремонтировать уличное освещение и поставить украшения.
Планируется повесить гирлянды на ели на Мичурина, четыре светящихся шара вдоль Калинина, поставить звезду-кристалл на перекрестке Карла Маркса и Вейнбаума, установить три неоновых елки на Мира.
Кроме того, нужно будет проверить и подключить уже установленные элементы: конструкцию «Универсиада» в сквере на Свердловской, части фонтанов перед театром Оперы и балета.
Судя по документам, завершение обслуживания украшений и их демонтаж должны провести до 31 января 2025 года.
Монтаж, конструкции, их обслуживание и демонтаж оценили в 55 миллионов рублей.