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Posted 4 ноября, 05:49

Published 4 ноября, 05:49

Modified 4 ноября, 05:51

Updated 4 ноября, 05:51

В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей

В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей

4 ноября 2024, 05:49
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
В Красноярске ищут подрядчика для установки новогоднего освещения.

Лот появился на сайте госзакупок. В городе планируют повесить объемные украшения и повесить гирлянды на живые елки на улицах

Заявка от красноярского УДИБ появилась на сайте госзакупок 2 ноября. Подрядчику к празднику нужно отремонтировать уличное освещение и поставить украшения.

Планируется повесить гирлянды на ели на Мичурина, четыре светящихся шара вдоль Калинина, поставить звезду-кристалл на перекрестке Карла Маркса и Вейнбаума, установить три неоновых елки на Мира.

Кроме того, нужно будет проверить и подключить уже установленные элементы: конструкцию «Универсиада» в сквере на Свердловской, части фонтанов перед театром Оперы и балета.

Судя по документам, завершение обслуживания украшений и их демонтаж должны провести до 31 января 2025 года.

Монтаж, конструкции, их обслуживание и демонтаж оценили в 55 миллионов рублей.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Праздничные деревья появятся во всех районах города.
  • В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского.
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