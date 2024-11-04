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Posted 4 ноября, 07:16

Published 4 ноября, 07:16

Modified 4 ноября, 07:18

Updated 4 ноября, 07:18

В МВД рассказали подробности ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

В МВД рассказали подробности ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

4 ноября 2024, 07:16
Фото: МВД Красноярского края.
В МВД рассказали новые подробности смертельного ДТП в Минусинском районе.

По данным полиции, в ночь на 4 ноября в районе села Быстрая пьяный водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в такси. Таксист был не на смене — он ехал с семьей по личным делам. В аварии погибла 20-летняя пассажирка такси, также травмы получили 44-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

Водитель такси не пострадал. Пьяный виновник аварии за рулем Nissan тоже не пострадал.

Как установили сотрудники полиции, накануне виновник аварии, 32-летний житель Минусинского района, выпивал со своим знакомым в одном из местных СТО. В какой-то момент мужчина решил прокатиться по деревне на принадлежащем его другу авто Nissan — машина была открыта, с ключами зажигания и стояла возле сервиса.

В итоге мужчина взял транспорт без спроса. Во время поездки он выехал на встречку и спровоцировал аварию, в которой погибла 20-летняя девушка.

Против 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело за неправомерное завладение авто (часть 1 статья 166 УК РФ). До этого против жителя возбудили дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (часть 4 статья 264 УК РФ).

Мужчину задержали, а машину поместили на штрафстоянку.

Это была третья смертельная авария, случившаяся за 3 ноября. Днем в Рыбинском районе на трассе скончались двое водителей, а позже в столкновении с трактором погибли три человека.

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