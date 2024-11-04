В МВД рассказали подробности ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

По данным полиции, в ночь на 4 ноября в районе села Быстрая пьяный водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в такси. Таксист был не на смене — он ехал с семьей по личным делам. В аварии погибла 20-летняя пассажирка такси, также травмы получили 44-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.