В МВД рассказали подробности ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

Posted 4 ноября, 07:16
Published 4 ноября, 07:16
Modified 4 ноября, 07:18
Updated 4 ноября, 07:18
По данным полиции, в ночь на 4 ноября в районе села Быстрая пьяный водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в такси. Таксист был не на смене — он ехал с семьей по личным делам. В аварии погибла 20-летняя пассажирка такси, также травмы получили 44-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.
Водитель такси не пострадал. Пьяный виновник аварии за рулем Nissan тоже не пострадал.
Как установили сотрудники полиции, накануне виновник аварии, 32-летний житель Минусинского района, выпивал со своим знакомым в одном из местных СТО. В какой-то момент мужчина решил прокатиться по деревне на принадлежащем его другу авто Nissan — машина была открыта, с ключами зажигания и стояла возле сервиса.
В итоге мужчина взял транспорт без спроса. Во время поездки он выехал на встречку и спровоцировал аварию, в которой погибла 20-летняя девушка.
Против 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело за неправомерное завладение авто (часть 1 статья 166 УК РФ). До этого против жителя возбудили дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (часть 4 статья 264 УК РФ).
Мужчину задержали, а машину поместили на штрафстоянку.
Это была третья смертельная авария, случившаяся за 3 ноября. Днем в Рыбинском районе на трассе скончались двое водителей, а позже в столкновении с трактором погибли три человека.