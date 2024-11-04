Жители Канска жалуются на неработающие фонари. Вечером приходится ходить с фонариком

Posted 4 ноября, 11:36
Published 4 ноября, 11:36
Modified 4 ноября, 11:38
Updated 4 ноября, 11:38
Проблемой с «Проспектом Мира» поделилась одна из жительниц. Она рассказала, что накануне возвращалась домой, и во дворах была «кромешная тема» — девушке пришлось идти с включенным на телефоне фонариком.
Эти фотографии сделаны в районе «Сибирячки», рассказывает девушка. Однако, по её словам, такая ситуация не только в этой части города.
«Родители и другие знакомые тоже жалуются, что так много где в городе. Сейчас осень-зима, темнеет раньше, ещё и фонари мало где горят. Экономят на электричестве или в чем дело?».
Мы нашли еще несколько жалоб от жителей за эту осень в местных пабликах. Так, на неработающие фонари жаловались в группе «ЧП Канск» в начале сентября — жители писали, что фонари не работали от улицы Гагарина до драмтеатра.
«Хоть глаз выколи! Пешеходов не видно в темное время суток», — жаловались жители.
Проблема с фонарями встречалась в Канске еще летом. Однако тогда случаи были единичные.
«ПМ» запросит комментарий в администрации Канска с началом рабочей недели.