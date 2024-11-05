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Posted 5 ноября, 07:59

Published 5 ноября, 07:59

Modified 5 ноября, 08:01

Updated 5 ноября, 08:01

Износ электросетей в Красноярске и крае достиг 82%: требуется их замена

Износ электросетей в Красноярске и крае достиг 82%: требуется их замена

5 ноября 2024, 07:59
Фото: «Красноярскэнерго».
По всей Сибири растет износ электросетей. По словам «Россети Сибирь», доля оборудования и ЛЭП со сверхнормативным сроком службы в среднем территории обслуживания компании составляет 73,8%. Отдельное внимание техслужбы обращают на износ электрооборудования.

В Красноярском крае изношено 82% всего оборудования, что может привести к авариям на электросетях. В «Красноярскэнерго» отметили, что за последние 10 лет прирост изношенного оборудования составил 17,6%. Количество оборудования, отработавшего 50 лет и более выросло в 46 раз по сравнению с 2013 годом, а протяженность ЛЭП со сроком службы 70 лет — в 12 раз.

Специалисты отмечают, что изношенные сети требуют больших вложений в ремонт и обслуживание, но кроме этого еще и характеризуются высокой степенью аварийности. Кабельные сети в Красноярске строились 60-90 лет назад — одновременно с районами, которые электрифицировали. Сейчас их нужно менять, иначе аварий не избежать — к примеру, с износом бесхозных электросетей связаны недавние перебои в Солнечном.

«Рост количества нарушений на кабельных линиях связан с большим сроком эксплуатации объектов, но с учетом дефицита финансирования проводить реконструкцию и замену оборудования мы можем только точечно, в особо критичных ситуациях, где требуются незамедлительные решения», — отметили в «Красноярскэнерго».

Энергетики уже подготовили программу модернизации и замены устаревшего оборудования, однако до сих пор не определены источники ее финансирования. Сейчас проблему частично поможет решить заключение регуляторного соглашения между энергетиками и региональными властями, которое предусматривает дополнительное финансирование мероприятий по модернизации электросетевой инфраструктуры.

#Общество#Красноярск#Ремонт#Реконструкция#Аварии#Перебои#ЛЭП
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