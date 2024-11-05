Износ электросетей в Красноярске и крае достиг 82%: требуется их замена

В Красноярском крае изношено 82% всего оборудования, что может привести к авариям на электросетях. В «Красноярскэнерго» отметили, что за последние 10 лет прирост изношенного оборудования составил 17,6%. Количество оборудования, отработавшего 50 лет и более выросло в 46 раз по сравнению с 2013 годом, а протяженность ЛЭП со сроком службы 70 лет — в 12 раз.