Красноярск вошел в топ-15 регионов по доступности аренды жилья. Как так?

Posted 5 ноября, 08:06
Published 5 ноября, 08:06
Modified 5 ноября, 08:08
Updated 5 ноября, 08:08
Рейтинг составили специалисты РИА «Новости». Для расчетов они взяли данные официальной статистики. По этим данным, 55,1% семей в крае с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру в 2024 году.
Для этого их месячный заработок должен составлять примерно 108,9 тысячи рублей — по заявлению агентства, такой суммы хватит на аренду квартиры и остальные расходы.
На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий АО с 71,2% семей, которым доступна аренда, на втором — Ханты-Мансийский АО с 68,9% и на третьем — Магаданская область с 65%.
При этом другие сибирские регионы оказались в разных частях топа. Так, Кемеровская область заняла 4 место с 64,7%, Иркутская — 11 место с 57,2%, а вот Новосибирская — 47 с 45%.
В конце рейтинга находятся Чеченская республика с 16,6% и Кабардино-Балкарская республика с 16,2%.