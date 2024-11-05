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Posted 5 ноября, 08:06

Published 5 ноября, 08:06

Modified 5 ноября, 08:08

Updated 5 ноября, 08:08

Красноярск вошел в топ-15 регионов по доступности аренды жилья

Красноярск вошел в топ-15 регионов по доступности аренды жилья. Как так?

5 ноября 2024, 08:06
Фото: prmira.ru.

Красноярск вошел в топ-15 регионов по доступности аренды жилья

Красноярский край занял в рейтинге по доступности аренды жилья 12 место.

Рейтинг составили специалисты РИА «Новости». Для расчетов они взяли данные официальной статистики. По этим данным, 55,1% семей в крае с двумя детьми могут позволить себе арендовать квартиру в 2024 году.

Для этого их месячный заработок должен составлять примерно 108,9 тысячи рублей — по заявлению агентства, такой суммы хватит на аренду квартиры и остальные расходы.

На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий АО с 71,2% семей, которым доступна аренда, на втором — Ханты-Мансийский АО с 68,9% и на третьем — Магаданская область с 65%.

При этом другие сибирские регионы оказались в разных частях топа. Так, Кемеровская область заняла 4 место с 64,7%, Иркутская — 11 место с 57,2%, а вот Новосибирская — 47 с 45%.

В конце рейтинга находятся Чеченская республика с 16,6% и Кабардино-Балкарская республика с 16,2%.

  • При этом Красноярск за последнее время дважды возглавлял рейтинги по росту цен на аренду недвижимости. Так, с августа по сентябрь, аренда в Красноярске выросла на 19,6% — это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников страны по данным сервиса «Яндекс Аренда».
  • За год аренда в городе подорожала на 66,3% — это самый высокий показатель среди других городов по данным издания «РБК-Недвижимость».
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